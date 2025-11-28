Prima pagină » Video » Trump recidivează și jignește o altă jurnalistă. De data asta de la CBS: „Ești proastă?” Ce l-a scos din sărite pe președintele american

Ruxandra Radulescu
29 nov. 2025, 00:22, Video

Președintele SUA, Donald Trump, a jignit-o pe corespondentul CBS News pentru Casa Albă, Nancy Cordes, după ce liderul de la Casa Albă a întrebat-o „Ești proastă?”, în timpul unei conferințe de presă, desfășurată joi, la Mar-a-Lago, de Ziua Recunoștinței. 

Donald Trump a reacționat foarte iritat, atunci când reportera Nancy Cordes, l-a întrebat despre autorul atacului armat din Washington, de lângă Casa Albă, din 26 noiembrie, în urma căruia un membru al Gărzii Naționale a fost ucis și un altul rănit.

La conferința de presă de joi, Nancy Cordes l-a întrebat pe Trump despre atacatorul de origine afgană Rahmanullah Lakanwal, care lucrase anterior cu CIA ca membru al unei „forțe partenere” în Afganistan, potrivit directorului CIA, John Ratcliffe

„Oficialii americani spun că suspectul a lucrat îndeaproape cu CIA în Afganistan timp de ani de zile și a fost verificat, înainte de a intra în SUA”, i s-a adresat jurnalista lui Trump.

Donald Trump a contrazis-o:

„Nu a existat nicio verificare sau ceva de genul ăsta”, a continuat Trump. „Au intrat neverificati. Și avem mulți alții în această țară și îi vom scoate afară”, a fost răspunsul liderului de la Casa Albă.

Atacatorul Rahmanullah Lakanwal s-a numărat printre sutele de afgani cărora li s-a permis să intre în SUA în cadrul programului administrației Biden „Operațiunea „Bine ați venit în rândul aliaților” în 2021, în timpul retragerii haotice din Kabul, notează People.

Confruntarea dintre Donald Trump și jurnalistă

Jurnalista CBS a continuat însă să-l confrunte pe Trump și a precizat că Inspectorul general al Departamentului de Justiție a raportat că toți afganii care au trecut granița au fost verificați amănunțit. Aceasta i-a reproșat, apoi, lui Trump că dă vina pe administrația Biden pentru atacul de lângă Casa Albă.

„Inspectorul general al Departamentului de Justiție tocmai a raportat anul acesta că a existat o verificare amănunțită din partea DHS și a FBI-ului a acestor afgani care au fost aduși în SUA, așa că de ce dați vina pe administrația Biden?”, a întrebat corespondenta CBS.

Fără ezitare, Trump a spus: „Pentru că i-au lăsat să intre. Ești proastă? Ești o persoană proastă?”

Suspectul Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, cetățean afgan, a împușcat cei doi membri ai Gărzii Naționale, care asigurau paza, la doar câteva străzi de Casa Albă.

Specialista Gărzii Naționale din Virginia de Vest, Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit din cauza rănilor suferite, iar sergentul Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, a fost grav rănit.

Reținut rapid, Lakanwal se confruntă acum cu mai multe acuzații, inclusiv crimă de gradul întâi, a anunțat procurorul american pentru D.C., Jeanine Pirro, la Fox & Friends, vineri, 28 noiembrie.

FOTO/Video captură FB

