Bianca Dogaru
05 sept. 2025, 10:58, Actualitate
Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american

Justiția americană a dat o nouă lovitură politicilor lui Donald Trump privind drepturile persoanelor transgender. O curte de apel a confirmat joi o decizie a unei instanțe inferioare, obligând administrația republicanului să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”, destinate persoanelor non-binare, intersexuale sau care nu se identifică cu genurile tradiționale „masculin” și „feminin”.

Decizia vine după ce, în prima zi de mandat, pe 20 ianuarie, Donald Trump a semnat un ordin executiv princ are stabilea că doar două genuri vor fi recunoscute oficial în Statele Unite, respectiv feminim și masculin. În urma ordinului, Departamentul de Stat a încetat emiterea pașapoartelor cu opțiunea „X”.

Judecătoarea care s-a pronunțat în iunie a apreciat că interdicția produce „daune imediate și ireparabile” persoanelor vizate, obligând administrația să reia procedura. Joi, o curte de apel a respins recursul depus de avocații guvernului, confirmând că suspendarea emiterii pașapoartelor neutre din punct de vedere al genului contravine principiilor de protecție a drepturilor civile.

Primul pașaport american cu genul „X” a fost emis în octombrie 2021 de Departamentul de Stat, care preciza la acea vreme că noua rubrică este rezervată „persoanelor non-binare, intersexuale” și tuturor celor care nu se regăsesc în definițiile clasice de gen.

Decizia curții de apel este considerată o victorie importantă pentru comunitatea LGBTQ+ din Statele Unite, mai ales în contextul în care administrația Trump a impus mai multe restricții vizând drepturile persoanelor transgender.

