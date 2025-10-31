Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk. Decizia finală va fi luată de Trump, potrivit surselor CNN

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, au declarat surse pentru CNN. Decizia rămâne în mâinile președintelui Trump.

Administrația Trump luase în considerare furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina după eșecul discuțiilor de la Summitul din Alaska cu partea rusă.

Însă, după o conversație telefonică cu Vladimir Putin prin care s-ar fi stabilit o întâlnire la Budapesta, Donald Trump a declarat că ar prefera să nu livreze rachete de rază lungă Kievului de teama escaladării.

Casa Albă primește undă verde de la Pentagon: Zelenski ar putea primi rachete Tomahawk

Acum, trei oficiali europeni și americani au declarat pentru CNN că Pentagonul i-a acordat Casei Albe permisiunea de a furniza rachetele americane care pot atinge o rază de 1.600 km.

Decizia finală rămâne la Donald Trump, care a spus „nu vrem să-i furnizăm Ucrainei niște chestii de care țara noastră ar avea nevoie”.

Săptămâna trecută, Donald Trump a sancționat companiile petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Putin a reacționat imediat, declarând că Rusia nu se simte afectată. Liderul de la Kremlin a atras atenția că furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea escalada războiul.

Citește și: Vladimir Putin: „Răspunsul RUSIEI în cazul unui atac cu Tomahawk va fi serios, dacă nu chiar uluitor”

Decizia finală îi aparține președintelui Trump

Statul Major Întrunit l-a informat printr-o evaluare pe Trump că Vladimir Putin ar putea fi readus la masa negocierilor dacă SUA îi vor furniza rachete Tomahawk președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a lovi „chirurgical” instalațiile petroliere și energetice din interiorul Federației Ruse.

Evaluarea pare încurajatoare pentru aliații europeni ai SUA, care consideră că Trump nu are scuze pentru a nu furniza rachete de rază lungă către Kiev. Chiar cu câteva zile înainte să se răzgândească, președintele a spus că „SUA au o mulțime de rachete Tomahawk de oferit Ucrainei”.

Soluție alternativă?

Chiar dacă SUA nu vor furniza rachete de rază lungă Kievului, oficialii europeni cred că Ucraina ar putea găsi o soluție.

Un oficial anonim a subliniat că inginerii ucraineni au reușit să dezvolte o soluție pentru a utiliza rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie. Acestea au fost inițial concepute pentru a fi utilizate de aeronavele NATO moderne. Acum, ar trebuit integrate în flota de avioanele îmbătrânite de vânătoare din epoca sovietică a Ucrainei,

Într-o postare pe X, Zelenksy a declarat că Ucraina speră să își extindă capacitățile de rază lungă de acțiune până la sfârșitul acestui an. Președintele ucrainean susține că dorește ca războiul să se poată încheia „în condiții echitabile” pentru țară.

„Sancțiunile globale și precizia noastră extremă se sincronizează practic pentru a pune capăt acestui război în condiții echitabile pentru Ucraina. Toate obiectivele de lovire la mare distanță trebuie să fie pe deplin stabilite până la sfârșitul anului, inclusiv extinderea amprentei noastre pe rază lungă de acțiune.”

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina