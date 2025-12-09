„Tsunami” în fotbalul din Turcia: 11 jucători, arestați pentru suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri

Un tribunal din Istanbul a dispus, luni, 8 decembrie, arestarea a 11 fotbaliști turci din prima și a doua divizie. Nouă dintre ei sunt acuzați că au pariat pe meciuri în care a jucat propria echipă.

Printre cei cinci jucători din prima divizie puși sub acuzare se numără Metehan Baltaci, fundaș la Galatasaray, Alassane Ndao, extremă senegaleză la Konyaspor, și Mert Hakan Yandas, mijlocaș la Fenerbahçe, acuzat că a pariat pe meciuri prin intermediul unei terțe persoane.

Și președinți de cluburi au ajuns în arest

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a altor nouă suspecți, inclusiv președinții a două cluburi din a treia divizie, acuzați de trucarea rezultatului unui meci în sezonul 2023-2024. De asemenea, 19 suspecți au fost eliberați sub supraveghere judiciară, inclusiv patru jucători din Süper Lig, prima divizie turcă.

Aproximativ 40 de persoane au fost arestate în total săptămâna trecută în cadrul unei anchete ample a Parchetului din Istanbul privind suspiciuni de pariuri ilegale și trucare de meciuri.

Aceste anchete, care zdruncină fotbalul turc, au dus, deja, la încarcerarea, la începutul lunii noiembrie, a șase arbitri turci și a președintelui clubului din prima divizie Eyüspor.

De asemenea, Federația Turcă de Fotbal (TFF) a dat afară din circuit aproape 150 de arbitri, luna trecută, acuzându-i că pariază activ pe meciuri de fotbal. TFF, care susține că vrea să „curățenie” fotbalul turc, a aplicat, din același motiv, suspendări de până la 12 luni pentru 25 de jucători din prima divizie și aproape 1.000 de alți jucători din diviziile a doua, a treia și a patra.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Criză morală”. Fotbalul din Turcia, zguduit de scandalul pariurilor: 300 de jucători suspendați, 150 de arbitri suspectați. 1 arbitru plasase nu mai puțin de 18.227 de pariuri. Un apropiat al lui Erdoğan apare în scenariu, fanii sunt sceptici: „Vor mușamaliza afacerea”

Conducerea lui Metaloglobus a reacționat în SCANDALUL legat de pariuri

O rețea INTERNAȚIONALĂ de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați