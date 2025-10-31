O rețea internațională de fraudare a pariurilor sportive, condusă de români a fost destructurată. Trei tenismeni profesioniști implicați

O rețea internațională de pariuri sportive trucate, coordonată de români a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a polițiilor din Franța, Spania, Bulgaria și România. Infractorii mituiau jucători de tenis pentru a pierde intenționat meciuri la turnee internaționale. 16 persoane au fost arestate, printre care și trei tenismeni profesioniști.

Polițiile din Franța, Spania, România și Bulgaria, sub coordonarea Agenției europene Eurojust, au condus o amplă operațiune de destructurare a unei rețele internaționale de manipulare a meciurilor de tenis prin pariuri sportive. Printre inculpați se află și români, despre care se crede că sunt șefii grupării, trasmite El Pais.

Aceștia ar fi oferit sume enorme unor sportivi pentru a pierde meciuri din turnee internaționale.

Poliția spaniolă a furnizat informații-cheie care au dus la arestarea a 16 persoane, dintre care trei tenismeni profesioniști, toți clasați sub locul 100 ATP. Anchetatorii suspectează că sportivii ar fi acceptat bani pentru a pierde intenționat seturi sau meciuri între 2018 și 2024.

Percheziiții au avut loc atât în Spania, cât și în România. Polițiștii l-au arestat pe românul Bogdan V. în localitatea Cabanillas del Campo (Guadalajara, Spania). Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost liderul rețelei și ar fi coordonat tranzacțiile și plățile către sportivi.

Unul dintre românii arestați, implicat în „Operațiunea Mursal” din 2023

Procurorii susțin că românul Bogdan V. ar fi fost implicat și în „Operațiunea Mursal”, din 2023, când anchetatorii au descoperit un sistem sofisticat de fraudare a caselor de pariuri, bazat pe exploatarea întârzierilor de transmisie TV ale meciurilor sportive.

Datele extrase din dispozitivele electronice au oferit poliției franceze punctul de plecare pentru noua anchetă.

Rețeaua româno-bulgară controla pariuri în turnee de tenis de nivel Challenger și Futures, cu premii mai mici, controale mai puțin riguroase și iar sportivi erau plătiți sume mici pentru a pierde meciuri.

„Sumele nu erau foarte mari. Uneori ajungeau doar pentru a plăti călătoria, cazarea și înscrierea la următorul turneu”, au detaliat sursele consultate pentru El Pais.

Veniturile obținute de grupare ar fi depășit 800.000 de euro. În total, polițiile europene au efectuat 17 percheziții simultane, soldate cu 9 arestări în Franța, 4 în Bulgaria, 2 în România și una în Spania.

Ancheta, coordonată de Agenția Europeană Eurojust, este în derulare, iar procurorii francezi și spanioli colaborează pentru identificarea întregii rețele de finanțare și a altor sportivi implicați.

