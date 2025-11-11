Prima pagină » Actualitate » Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”

Ruxandra Radulescu
12 nov. 2025, 01:12, Actualitate
Tudor Chirilă intervine în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu. O compară pe Gheorghiu cu Obama: „Personalități celebre au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori simultan cu funcția publică”
Tudor Chirilă se implică în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu: "Aveți banii de la donatori. E nevoie de responsabilitate"

Artistul Tudor Chirilă, un cunoscut susținător al asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat, după mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului, cu privire la „incompatibilitatea de roluri” în care se află fosta colaboratoare și actual vicepremier, Oana Gheorghiu

Tudor Chirilă, un artist foarte vocal și în sfera activismului, și-a exprimat de-a lungul timpului aprecierea față de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, cofondatoarele ONG-ului „Dăruiește Viață”, care a construit un spital oncologic pentru copii. Chirilă a ținut să le reamintească celor două doamne de proiectul pe care l-au construit împreună și de responsabilitatea pe care și-au asumat-o față de cetățenii care au donat.

Acesta a ținut să o contrazică pe Carmen Uscatu, în ceea ce privește „incompatibilitatea” vicepremierului Oanei Gheorghiu ca membru fondator. Acesta a menționat că ONG-ul „nu există fără Oana Gheorghiu”.

„Pentru mine și alte mii de români care am donat la către Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu.
Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate.
Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”, a a afirmat Tudor Chirilă.

Solistul trupei Vama le-a transmis Oanei Gheorghiu și lui Carmen Uscatu că tot ceea ce au realizat, au făcut-o împreună, iar disensiunile dintre ele nu sunt productive

„@Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Daruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi”, a adăugat Chirilă.

Tudor Chirilă a adus în atenția lui Carmen Uscatu și o listă cu personalități internaționale care au deținut, simultan, funcții în politică și au avut și calitatea de membrii fondatori ai unor asociații.

„Îți las mai jos o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică:

  • Barack Obama – Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017) / Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago.
  • Ségolène Royal – Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017) / Désirs d’Avenir-fondatoare.
  • José Ramos-Horta (Timorul de Est) – ministru de externe, ulterior președinte / Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos.
  • Nicola Sturgeon – Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare.”

FOTO: Mediafax/Facebook

