Tudor Chirilă se implică în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu: "Aveți banii de la donatori. E nevoie de responsabilitate"

Artistul Tudor Chirilă, un cunoscut susținător al asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat, după mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului, cu privire la „incompatibilitatea de roluri” în care se află fosta colaboratoare și actual vicepremier, Oana Gheorghiu.

Tudor Chirilă, un artist foarte vocal și în sfera activismului, și-a exprimat de-a lungul timpului aprecierea față de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, cofondatoarele ONG-ului „Dăruiește Viață”, care a construit un spital oncologic pentru copii. Chirilă a ținut să le reamintească celor două doamne de proiectul pe care l-au construit împreună și de responsabilitatea pe care și-au asumat-o față de cetățenii care au donat.

Acesta a ținut să o contrazică pe Carmen Uscatu, în ceea ce privește „incompatibilitatea” vicepremierului Oanei Gheorghiu ca membru fondator. Acesta a menționat că ONG-ul „nu există fără Oana Gheorghiu”.

„Pentru mine și alte mii de români care am donat la către Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu.

Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate.

Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”, a a afirmat Tudor Chirilă.

Solistul trupei Vama le-a transmis Oanei Gheorghiu și lui Carmen Uscatu că tot ceea ce au realizat, au făcut-o împreună, iar disensiunile dintre ele nu sunt productive

„@Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Daruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi”, a adăugat Chirilă.

Tudor Chirilă a adus în atenția lui Carmen Uscatu și o listă cu personalități internaționale care au deținut, simultan, funcții în politică și au avut și calitatea de membrii fondatori ai unor asociații.

„Îți las mai jos o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică:

Barack Obama – Senator (2005–2008), apoi Președinte (2009–2017) / Annenberg Foundation Challenge, Woods Fund of Chicago.

Ségolène Royal – Ministru al Mediului, Energiei și Mării (2014–2017) / Désirs d’Avenir-fondatoare.

José Ramos-Horta (Timorul de Est) – ministru de externe, ulterior președinte / Instituto para a Defesa dos Direitos Humanos.

Nicola Sturgeon – Prim-ministru (2014–2023) / Women for Independence / Cofondatoare.”

FOTO: Mediafax/Facebook

Recomandarea autorului: