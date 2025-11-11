Tudor Chirilă se implică în scandalul dintre Carmen Uscatu și vicepremierul Oana Gheorghiu: "Aveți banii de la donatori. E nevoie de responsabilitate"

Artistul Tudor Chirilă, un cunoscut susținător al asociației „Dăruiește Viață”, a reacționat, după mesajul publicat marți seară de Carmen Uscatu, cofondatoarea ONG-ului, cu privire la „incompatibilitatea de roluri” în care se află fosta colaboratoare și actual vicepremier, Oana Gheorghiu.
Tudor Chirilă, un artist foarte vocal și în sfera activismului, și-a exprimat de-a lungul timpului aprecierea față de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, cofondatoarele ONG-ului „Dăruiește Viață”, care a construit un spital oncologic pentru copii. Chirilă a ținut să le reamintească celor două doamne de proiectul pe care l-au construit împreună și de responsabilitatea pe care și-au asumat-o față de cetățenii care au donat.
Acesta a ținut să o contrazică pe Carmen Uscatu, în ceea ce privește „incompatibilitatea” vicepremierului Oanei Gheorghiu ca membru fondator. Acesta a menționat că ONG-ul „nu există fără Oana Gheorghiu”.
„Pentru mine și alte mii de români care am donat la către Dăruiește Viață nu există acest ONG fără Oana Gheorghiu.
Aveți o responsabilitate față de donatori, aveți banii pentru campusul medical și e nevoie de responsabilitate.
Plecare Oanei din fundație, renunțarea la calitatea de membru fondator echivalează cu a lăsa acest copil frumos orfan de unul dintre părinți.”, a a afirmat Tudor Chirilă.
Solistul trupei Vama le-a transmis Oanei Gheorghiu și lui Carmen Uscatu că tot ceea ce au realizat, au făcut-o împreună, iar disensiunile dintre ele nu sunt productive
„@Carmen Uscatu: Tot ce ai făcut la Daruiește Viață ai făcut împreună cu Oana Gheorghiu. Și e important să nu uitați asta niciuna dintre voi”, a adăugat Chirilă.
Tudor Chirilă a adus în atenția lui Carmen Uscatu și o listă cu personalități internaționale care au deținut, simultan, funcții în politică și au avut și calitatea de membrii fondatori ai unor asociații.
„Îți las mai jos o listă cu personalități celebre care au avut funcții în guverne și au fost și în calitate de membri fondatori fără atribuții executive simultan cu funcția politică:
FOTO: Mediafax/Facebook
Recomandarea autorului: