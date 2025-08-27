🚨 Tudose pune tunurile pe Bolojan: Nu știe economie/ Nu știm cât e deficitul/Mi s-a făcut rău când am văzut interviul în Bloomberg!

Principala noastră prioritate este să relansăm economia. Altfel, murim cu tot.
Principala noastră prioritate este să relansăm economia. Altfel, murim cu tot.
N-am acces la documentele clasificate în CSAT.
Deosebirea dintre dvs și mine constă și în faptul că eu am fost la niște ședinte ale CSAT . Acolo au fost și discuții, și documente. Câteodată sunt și lucruri care nu se scriu. Și eu sunt curios. Ajungem la „crede și nu cerceta”. Niște organe ale statului, cu mintea la ei, s-au uitat foarte atent la acest lucru și au luat această decizie.
Știu că a fost și o comisie specială venită din SUA care a zis că e ok. E un lucru ieșit din orice zonă de comun.
Da, mai mulți. Sunt câteva variante. În poll position este dl Băluță.
Avem candidat, dar dl Bolojan organizează alegeri în 2028.
Dacă PNL și USR își pun candidat unic?
E dreptul lor.
Săptămâna viitoare, îl va prezenta dl Grindeanu(pachetul de relansare economică).
Cred că vor ține cont pentru că e de domeniul evidenței că sunt bune. Dacă nu, avem și altă variantă, lege în parlament de relansare.
Lucrurile se cam schimbă. Până acum câțiva ani era stânga vs dreapta. Acum e naționalism vs progresism. Trebuie să ne adaptăm. Nu se schimbă ele, de nebune, se schimbă populația. Un partid trebuie să răspundă nevoilor populației de unde este el.
Noi am avut încă o „boacănă”. Am reușit ca nimeni să nu se recunoască total în noi. Suntem un partid social, dar am avut și măsuri de dreapta. Pe pachetul economic, de relansare, am avut 10 puncte cu subpuncte: agricultura, sănătate și prelucrarea minereurilor neenergetice.
Modelul spaniol de ajutor acordat fabricilor genetice de medicamente.
Cutuma este că președintele vorbește și cu partidele, dar președintele propune. Parlamentul aprobă. Ca să aprobe, trebuie să fie consultat, măcar în sensul liderilor coaliției.
Aceste consultări încă nu au avut loc. A fost o tatonare.
Unul dintre nume e greșit. (nominalizări la SIE și SRI)
Partidul care-și dorește să fie în opoziție este ceva rău. Este împotriva naturii.
Noi și cu altcineva poate se poate.
PSD cu AUR?
Nu prea. Din punctul nostru de vedere, nu prea.
(ne despart)O mulțime de lucruri, de la doctrină, afilieri, simpatii…
Până când constatăm că chiar nu mai avem ce face.
Am vorbit și eu cu un om care spunea: ce-ar fi dacă? Pasul următor, ce facem? Ce se întâmplă? Mergem la alegeri anticipate. Este poporul pregătit pentru asta?
Nu știu ce generăm. Primul efect este că generăm un haos complet. În maxim o săptămână, retrocedarea economiei naționale la junk etc.
Lucrurile au început să meargă foarte prost de la împrumuturile luate în pandemie: Orban, Câțu. Noi astăzi plătim 1 mld de euro/lună dobânzi. S-a dublat deficitul în acei ani de guvernare. De acolo lucrurile au luat-o razna cumva.
A venit pandemia și a mai venit o oportunitate. A venit PNRR. La PNRR, toate proiectele au cofinanțare de 60-70%. Decizia statului a fost așa: luăm împrumuturi că n-avem de unde să luăm bani. De ce s-a negociat așa, întrebați-l pe dl Ghinea, „zeul absolut” al proiectelor europene. Suntem sigura țară cu gradul ăsta de cofinanțare.
Anumite proiecte din Anghel Saligny oricum nu se finalizau, din motive tehnice.
Suntem în coaliție și vom fi cu ei la masă până când vom reuși să punem pe drumul cel bun.
Suntem la guvernare, facem tot ce putem ca lucrurile trebuie să meargă în direcția cea bună. Reformă nu stă numai în a tăia, trebuie să pui și în loc ceva.
Așteptăm să vedem care-i deficitul. Sper ca astăzi, mâine, să avem aceste hârtii.
Încercăm să convingem partenerii de guvernare. Pensiile nu le mărește Ministerul Muncii.
Un premier nu trebuie să se priceapă la toate. Întrebi, te consulți, ești prim-ministru.
Nu prea(întreabă).
Am solicitat și altceva. Pachetele astea, nu vrei să mi le dai să le văd pe toate, odată?
Tot mi se arată Pachetul 1. Deocamdată, am zis, fă-l pe-ăsta.
Unele măsuri sunt necesare. Unele sunt pe șoc.
Orice constrângere ca să fie suportată de popor: să spui lumii de ce o faci, pentru cât timp și credibilitatea celui care transmite acest mesaj.
N-a explicat nimeni clar. Trebuie un anumit tip de reformă în educație.
Poate e o problemă cu salarizarea magistraților.
Economie nu prea știe. Ar trebui cei din jur să-i mai spună. Ar trebui să asculte să nu implementăm.
Dacă aș veni mâine, aș face TVA 17-15%. Dar 30 de ani pușcărie dacă furi un leu de la TVA.
I-am propus altă soluție. Nu să facă TVA 21%, să facă 17%. Nu există premiul Nobel pentru Inocență, în Economie. În momente de criză, am relaxat fiscalitatea, trebuie să dai aer economiei. Făceai 2 legi la pachet: în ceea ce privește insolvența și de la 20 de ani în sus pentru fiecare leu pe care l-ai plătit…Am 30% gap la TVA necolectat. Vorbesc de TVA declarat, evidențiat.
Pe de altă parte, mai am așa. Astea sunt alea cu număr pe poartă. Mai sunt niște firme care n-au număr pe poartă, lucrează la negru complet. Am 30% necolectat și eu măresc TVA???
Nu există vector demolator mai mare decât neîncrederea.
Mi s-a făcut rău când am văzut că zice primul ministru în presă străină…Mai ales că așa ceva nu există.
În 2017, mi-a venit FMI. Noi veneam după guvernarea Cioloș care făcuse 3.02 deficit și eram în supraveghere. Șeful delegației FMI mi-a spus că România poate să facă 4/4,5.
Noi am venit cu niște „linii roșii”: să nu creștem TVA, să nu mărim impozitele, să nu cumva să stopăm investițiile.
Vreau ministrul să vină cu hârtia, să-și asume. A fost ieri la coaliție, a venit fără date.
Suntem de acord cu Pachetul 2, dar de aici încolo nu facem un pas, următoarea chestie pe care o facem este pachetul de relansare economică. Înțeleg că intenționează să fie gata vineri(Pachetul 2). După ce va fi gata, a doua zi punem pe masă pachetul de relansare economică.
Avem strategia economică pe care am adoptat-o. Cred că mâine avem forma finală pe noua arhitectură bugetară propusă. Este proiectul PSD care va fi pus pe masa coaliției, dar va trebui neapărat adoptat. Este condiția noastră de a rămâne în actuala formulă.
De o lună a ieșit Sorin Grindeanu și a zis așa: în ceea ce privește acel pachet de sinecuri, tăieri, tăiați mâine.
Dacă vreți să mai tăiați alte chestii, investiții, spuneți-ne și nouă de ce le faceți!
Azi, când stăm de vorbă, nu avem acele cifre: deficitul, în ce constă rectificarea, de unde luăm și unde dăm, impactul la măsurile astea prevăzute.
Că o să facă pachetul și o să ni-l dea(spune Bolojan celor de la PSD). Trebuie pus și în dezbatere publică.
Au dat-o tot ei, pe noi, că noi ne-am supărat din cauza asta(funeraliile lui Ion Iliescu).
Ne opunem la niște lucruri pe care nu le considerăm necesare: tăierea indemnizațiilor la veterani, la moștenitori, cu ceea ce s-a întâmplat indemnizația pentru maternitate.
Celebrul Pachet 2, încă nu știm cu ce trebuie să fim de acord.
N-am văzut niciun document oficial: care-i deficitul, până la urmă? Să vină primul ministru să spună că țara este în incapacitate de plată n-o spui nimănui. Nici măcar la Arici Pogonici. Că influențezi piețele.
Președintele României stabilește o majoritate și desemnează un prim-ministru.
Putința oricărui partid se oprește la niște procente.
O să avem și premier peste 2 ani.
Ai un mandat și din partea partidelor de coaliție. Să facă ceva. Nu prea am fost și noi de acord cu tot ce vrea să facă și se întâmplă ce vrea majoritatea din coaliție.
Teoretic, noi avem acum 27-28% din parlament. Practic, de 2 ori cât partidul pe care l-ați invocat. Când te apropii de 45-50%, atunci poți să emiți pretenții.
Probabil că, la viitoarele alegeri, PSD va trebui să repare. Ăsta este jocul democratic, să avem 28% în parlament.
Încă cred că este animat de cele mai bune intenții, din păcate nu-i prea ies.(Ilie Bolojan)
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de miercuri, 27 august, a fost live pe Gândul, de la ora 15.00.
Invitatul emisiunii a fost europarlamentarul social-democrat Mihai Tudose.
Emisiunea a putut fi urmărită live pe Facebook și YouTubeGândul.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Gheorghe Piperea – Ce opoziție face AUR? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
”Ai aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 25 august, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu