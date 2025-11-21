🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump

13:28

Volodimir Zelenski și Donald Trump vor avea o convorbire telefonică, săptămâna viitoare, a anunțat Sky News, care a citat mai multe surse europene. Informația vine la numai câteva ore, după ce liderul ucrainean a declarat că dorește să discute planul de pace cu omologul său american.

Înainte de convorbirea cu Trump, președintele ucrainean se va consulta pe această temă cu liderii Regatului Unit, Franței, Italiei și Germaniei.

Planul pare să întâmpine cu siguranță rezistență din partea Europei: potrivit surselor Sky News, propunerea a fost aspru criticată în timpul reuniunii de ieri a miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.

Critici aspre au venit din partea Poloniei, Italiei, Franței, Lituaniei și Germaniei.

Se pare că UE se bazează pe Marco Rubio pentru a îndrepta lucrurile în favoarea lor.

La rândul lor, jurnaliștii de la Financial Times scriu că Administraţia Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie.