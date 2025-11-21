Prima pagină » Actualitate » UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump

Ruxandra Radulescu
21 nov. 2025, 11:39, Actualitate
Actualizări
14:10

CE nu confirmă că UE lucrează la un plan de pace alternativ

Comisia Europeană nu confirmă informațiile despre faptul că UE lucrează la un plan alternativ pentru soluționarea situației din Ucraina, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hipper.

14:10

UPDATE. Zelenski a vorbit la telefon cu Macron, Starmer și Merz și în curând ar putea discuta cu Ursula von der Leyen

Potrivit unei surse RBC-Ucraina, șeful statului a discutat cu președintele Franței, premierul Marii Britanii și cancelarul Germaniei despre „planul de pace” al Statelor Unite pentru încetarea războiului din Ucraina.

Între timp, The Guardian, citând o declarație a Comisiei Europene, confirmă că UE nu a fost „oficial informată” despre planul americano-rus privind Ucraina înainte de a fi făcut public în mass-media. De asemenea, nu se exclude ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să poată discuta foarte curând cu Zelenski.

 

13:28

UPDATE. Zelenski și Trump vor discuta despre planul de pace, săptămâna viitoare, anunță Sky News.

Volodimir Zelenski și Donald Trump vor avea o convorbire telefonică, săptămâna viitoare, a anunțat Sky News, care a citat mai multe surse europene. Informația vine la numai câteva ore, după ce liderul ucrainean a declarat că dorește să discute planul de pace cu omologul său american.

Înainte de convorbirea cu Trump, președintele ucrainean se va consulta pe această temă cu liderii Regatului Unit, Franței, Italiei și Germaniei.

Planul pare să întâmpine cu siguranță rezistență din partea Europei: potrivit surselor Sky News, propunerea a fost aspru criticată în timpul reuniunii de ieri a miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles.

Critici aspre au venit din partea Poloniei, Italiei, Franței, Lituaniei și Germaniei.

Se pare că UE se bazează pe Marco Rubio pentru a îndrepta lucrurile în favoarea lor.

La rândul lor, jurnaliștii de la Financial Times scriu că Administraţia Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie.

13:03

UPDATE. Friedrich Merz a anulat brusc o serie de întâlniri pentru a discuta în următoarele ore cu Trump și Zelenski

Astăzi, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anulat brusc o serie de întâlniri pentru a desfășura „consultări interne și convorbiri telefonice planificate privind situația din Ucraina”. După cum a aflat BILD, Merz a cerut șefului Cancelariei Federale, Torsten Frey, să-l înlocuiască la unul dintre evenimente.

Potrivit BILD, Merz va purta negocieri, printre alții, cu președintele SUA, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Despre conținutul convorbirilor telefonice se va anunța „doar cu acordul interlocutorilor”. Probabil, discuția va viza planul de pace în 28 de puncte al lui Trump, care cere Ucrainei concesii serioase.

11:47

UPDATE. UE este dezamăgită de "planul foarte prost" al SUA privind Ucraina, - Politico

„Europa speră să pregătească planul în câteva zile, dar Kievul încă nu și-a asumat angajamentul de a se alătura acestuia”, se arată în publicație.

Liderii europeni doresc să-l prezinte în următoarele zile și încearcă să convingă Ucraina să susțină acest plan, nu pe cel american.

Liderii UE au denumit planul lui Trump „capitularea Ucrainei” și încearcă să influențeze Washington-ul să renunțe la aceste condiții.

Un oficial înalt al UE, familiarizat cu noua propunere a SUA, a declarat pentru Politico că noul „plan de pace”, pentru încetarea conflictului din Ucraina, este doar o listă de „puncte pentru a mulțumi pe Putin și un plan foarte prost”. Cu toate acestea, premierul Ungariei, Viktor Orban, laudă strategia propusă de Donald Trump  și critică Uniunea Europeană deoarece continuă să acorde sprijin militar Ucrainei și alimentează, astfel conflictul. 

Liderii UE pregătesc de urgență un plan alternativ pentru încheierea războiului în Ucraina, transmite WSJ.

După cum notează publicația, europenii se confruntă cu o altă realizare dură: eforturile lor de a-și asigura un loc la masa negocierilor, acceptând să plătească ajutor militar Ucrainei, par să nu dea rezultate.

Potrivit publicației, politicienii europeni încearcă să convingă Kievul să susțină proiectul documentului lor, care, în opinia UE, oferă condiții mai avantajoase pentru Ucraina.

Viktor Orban susține planul lui Trump: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a exprimat sprijinul față de planul de încetarea a focului în Ucraina, conceput de Donald Trump. Liderul Ungariei a reiterat afirmațiile făcute de actualul lider al SUA, înaintea de revenirea sa la Casa Albă: „Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată”.

„Inițiativa de pace a președintelui DonaldTrump a prins un nou avânt. Un plan de pace în 28 de puncte este pe masă, o delegație americană de negocieri se află la Kiev, iar așteptările sunt mari la nivel mondial.

Președintele american este un nonconformist persistent. Dacă ar fi fost președinte la acea vreme, războiul nu ar fi izbucnit niciodată. Este clar că, odată ce își pune în minte ceva, nu mai renunță la el și, cu siguranță, și-a propus să pună capăt războiului ruso-ucrainean”, a afirmat premierul Viktor Orban.

Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

Orban anunță că susține planul lui Trump: “Trump este un maverick. Când SUA caută pacea, Urusula caută bani să finanțeze războiul”

Viktor Orban: „La Bruxelles, au pierdut din nou firul narativ”

Oficialul maghiar a criticat-o pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deoarece continuă să finanțeze războiul de pe frontul ucrainean.

„Între timp, la Bruxelles, au pierdut din nou firul narativ. În timp ce Washingtonul negociază pacea, președintele Comisiei este ocupat să găsească o modalitate de a asigura și mai mulți bani pentru Ucraina și pentru finanțarea războiului”, a precizat Orban.

„Noi, maghiarii, vom avea un cuvânt sau două de spus despre asta. Momentul adevărului este aproape. Mai precis, este în seama conducerii bruxelleze”, a transmis liderul Ungariei.

FOTO: Mediafax

