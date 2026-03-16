Adio păcănele în Arad? Decizia radicală care aruncă în aer sălile de jocuri din oraș

Bianca Dogaru
16 mart. 2026, 13:40, Actualitate
Aradul vrea să scoată jocurile de noroc în afara orașului. Un sondaj public, încheiat pe 15 martie, arată o realitate dură pentru patronii de săli: aproape 80% dintre arădeni cer eliminarea păcănelelor. Singurele excepții acceptate de oameni rămân pariurile sportive și jocurile organizate de Loteria Română. 

Primarul Călin Bibarț a prezentat rezultatele oficiale în Consiliul Local și a anunțat măsuri imediate. Acesta va iniția un proiect de hotărâre care respectă dorința cetățenilor. Edilul a explicat că vocea oamenilor este cea mai importantă în această chestiune, motiv pentru care a organizat consultarea online timp de două săptămâni.

„Pe subiectul jocurilor de noroc nu am avut multe reacții publice, deoarece am considerat că, în calitate de primar, cei mai în măsură să se exprime sunt arădenii. Din acest motiv am demarat un sondaj online, care s-a încheiat în data de 15 martie”, a declarat edilul.

Măsura este posibilă datorită noii legi din 2026, care oferă primăriilor puterea să decidă singure cine primește licență de funcționare. Până acum, doar autoritățile de la București aveau acest drept.

„Am informat astăzi Consiliul Local și, având în vedere că instituțiile care au atribuții în acest sens sunt doar Primăria și Consiliul Local, voi iniția un proiect de hotărâre în conformitate cu voința arădenilor”, a precizat Călin Bibarț.

Proiectul intră acum în etapa de transparență decizională. După ce parcurge toți pașii legali, documentul ajunge pe masa consilierilor pentru votul final.

Inițiativa vine în contextul adoptării OUG nr. 7/2026, act normativ care transferă responsabilitatea privind licențele de funcționare ale sălilor de jocuri de noroc de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc către autoritățile administrației publice locale.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe