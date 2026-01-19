Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul

Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul

Bianca Dogaru
19 ian. 2026, 18:08, Actualitate
Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul

Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decedat într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timișoara. Bărbatul a construit singur instrumentul cu ajutorul căruia și-a provocat decesul. 

Surse din anchetă spun că bărbatul avea domiciliul în Timișoara și că, în locuință, au fost găsite mai multe indicii care arată că decesul ar fi fost provocat intenționat. Bărbatul s-a folosit de lemne, a luat ceva care părea a fi o plită de sobă, a ascuțit-o într-o parte și a agățat de ea gantere și o funie. Practic, și-a construit propria ghilotină de care s-a folosit pentru a-și pune capăt zilelor.

De asemenea, în locuință au fost descoperite și bilete de adio, în care bărbatul ar fi explicat că gestul îi aparține în totalitate: „Nu e nicio panică. Așa am vrut eu să fie. Sună la Poliție.” Acesta era de meserie inginer, iar potrivit surselor, divorțase de nevastă.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara, care au confirmat decesul bărbatului. Trupul acestuia a fost găsit în grupul sanitar al apartamentului. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs decesul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
18:05
Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
TURISM Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
17:59
Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
ULTIMA ORĂ Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă
17:24
Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă
IMOBILIARE Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată
17:15
Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată
ULTIMA ORĂ Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, va dezbate viitorul muncii, la Davos, în contextul noilor industrii
16:59
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, va dezbate viitorul muncii, la Davos, în contextul noilor industrii
CONTROVERSĂ Aceleași Legi ale Justiției, două mesaje opuse: ce susținea Crin Bologa în 2022 și ce acuză astăzi fostul șef DNA despre „pactul” politic
16:58
Aceleași Legi ale Justiției, două mesaje opuse: ce susținea Crin Bologa în 2022 și ce acuză astăzi fostul șef DNA despre „pactul” politic
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Unele obiecte pe care le credeam planete ar putea fi mici găuri negre de la începutul timpului
FLASH NEWS CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
18:08
CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
LIVE 🚨 Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii
17:52
🚨 Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii
EXCLUSIV Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară
17:27
Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară
ECONOMIE În prima decizie din 2026 Isărescu vine cu vești proaste pentru români. Dobânzile nu vor scădea, consumul scade și inflația rămâne mare
17:00
În prima decizie din 2026 Isărescu vine cu vești proaste pentru români. Dobânzile nu vor scădea, consumul scade și inflația rămâne mare
FLASH NEWS Emil Gânj, trimis în judecată pentru uciderea Andei Gyurca. Criminalul fugar ar avea un colaborator secret
16:33
Emil Gânj, trimis în judecată pentru uciderea Andei Gyurca. Criminalul fugar ar avea un colaborator secret
NEWS ALERT Atac armat la o primărie din Republica Cehă: doi morți și mai mulți polițiști răniți
16:30
Atac armat la o primărie din Republica Cehă: doi morți și mai mulți polițiști răniți

Cele mai noi

Trimite acest link pe