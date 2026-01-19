Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul

Un bărbat de 45 de ani a fost găsit decedat într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timișoara. Bărbatul a construit singur instrumentul cu ajutorul căruia și-a provocat decesul.

Surse din anchetă spun că bărbatul avea domiciliul în Timișoara și că, în locuință, au fost găsite mai multe indicii care arată că decesul ar fi fost provocat intenționat. Bărbatul s-a folosit de lemne, a luat ceva care părea a fi o plită de sobă, a ascuțit-o într-o parte și a agățat de ea gantere și o funie. Practic, și-a construit propria ghilotină de care s-a folosit pentru a-și pune capăt zilelor.

De asemenea, în locuință au fost descoperite și bilete de adio, în care bărbatul ar fi explicat că gestul îi aparține în totalitate: „Nu e nicio panică. Așa am vrut eu să fie. Sună la Poliție.” Acesta era de meserie inginer, iar potrivit surselor, divorțase de nevastă.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara, care au confirmat decesul bărbatului. Trupul acestuia a fost găsit în grupul sanitar al apartamentului. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs decesul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

