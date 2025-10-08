Un bărbat riscă să ajungă la închisoare din cauza angajatului său. Acesta a depășit viteza legală cu 8 km/h și nu a plătit amenda

Un angajat al companiei Autoland Salzburg din Austria își poate băga patronul la închisoare. Bărbatul a fost surprins circulând cu 8 km/h peste limita de viteză la volanul mașinii de muncă. Pe numele șefului său a fost emisă o amendă de 500 de euro sau, alternativ, până la șapte zile de închisoare.

Toată această neînțelegere a pornit de la o contravenție minoră, pe care șoferul trebuia să o achite, mai exact, suma de 30 de euro.

Un patron riscă să ajungă la închisoare din cauza angajatului

Potrivit declarațiilor patronului, el a introdus datele angajatului online, așa cum face de fiecare dată, însă fără să păstreze vreo dovadă, o captură de ecran sau printrul. „Nu mi s-a părut important la momentul respectiv”, a spus acesta.

Versiunea poliției este alta. Autoritățile precizează că datele nu au fost transmise la timp și că nicio persoană nu a fost desemnată pentru furnizarea acelor date. Prin urmare, a fost aplicată sancțiunea severă, amendă de 500 de euro sau închisoare.

Patronul, care se declară nevinovat, afirmă: „Cu siguranță nu voi plăti, pentru că nu am făcut nimic greșit.” Discuția cu poliția nu a avut un rezultat favorabil, iar acum acesta intenționează să depună o contestație.

El speră să găsească și să dovedească cu ajutorului istoricului său de internet faptul că a accesat site-ul autorităților pe 13 august, ceea ce ar putea să indice o eroare de transmisie. Cazul a stârnit reacții, mulți considerând exagerată pedeapsa pentru o abatere minoră. „Chiar dacă aș fi uitat să trimit datele, vorbim despre o simplă amendă pentru viteză – și acum risc închisoarea?”, a spus revoltat antreprenorul.

