Șoferii care sunt zilnic amendați. Ce regulă neobișnuită încalcă

07 oct. 2025, 19:37
O regulă de circulație din satul elvețian Birsfelden dă mari bătăi de cap șoferilor. Cei care nu petrec 15 minute în localitate sunt aspru sancționați și asta pentru că autoritățile locale vor să descurajeze folosirea satului ca o rută ocolitoare.

Un sat elvețian a băgat spaima în șoferi. De la începutul lunii septembrie a fost aplicată o nouă regulă prin care conducătorii auto care îl traversează în mai puțin de 15 minute sunt amendați cu 100 de franci, adică aproape 107 euro. Totul se întâmplă cu ajutorul camerelor de supraveghere din localitate, capabile să cronometreze fiecare mașină care intră și care iese.

Ce amendă primesc șoferii care nu petrec 15 minute în satul elvețian

Regula a stârnit mari controverse în rândul șoferilor și nu numai. În timp ce alții laudă inițiativa autorităților, alții o critică dur. Amendarea acelor șoferi care petrec mai puțin de 15 minute în localitate este extrem de profitabil pentru primăria satului. În fiecare zi, sunt generate peste o mie de amenzi, iar în doar câteva sâptămâni, banii astfel colectați ajung la aproape două milioane de euro.

Ce riscuri poate să prezinte metoda aleasă de autorități

Internauții s-au împărțit în două grupuri: cei care apreciază această inițiativă și cei care o crtică. Sunt persoane care consideră că o astfel de măsură poate fi începutul unei noi lumi în care fiecare mișcare este taxată și măsurată.

Profesora de drept penal Monika Simmler și-a manifestat, printr-o postare pe LinkedIn, îngrijorarea în  privința protecției vieții private și a libertății oamenilor. Ea subliniază posibilitatea existenței unor situații în care oamenii chiar să aibă nevoie să tranziteze satul și să fie amendați.

„Dacă aș fi în locul primăriei, nu aș cheltui încă banii”, a scris Simmler.

