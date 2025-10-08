Partidul de guvernământ din Italia, Frații Italiei, a înaintat miercuri un proiect de lege care interzice îmbrăcămintea islamică integrală în spațiile publice, parte a unei campanii mai ample care vizează combaterea a ceea ce a inițiatorii legii numesc „separatismul cultural” promovat de islam.

Proiectul de lege, prezentat Parlamentului de parlamentarii din partidul prim-ministrului Giorgia Meloni, ar interzice hainele care acoperă fața, cum ar fi burqa sau niqab, în toate locurile publice, școli, universități, magazine și birouri la nivel național, informează Reuters.

Burqa este o îmbrăcăminte care acoperă întreaga față a femeii, din cap până în picioare, incluzând o plasă care se pune peste ochi. Niqab-ul este un văl pentru față care lasă zona din jurul ochilor liberă.

Cei care încalcă legea s-ar putea confrunta cu amenzi de la 300 la 3.000 de euro, potrivit proiectului. Legislația are ca scop combaterea „radicalizării religioase și a urii motivate religios”, se arată în textul introductiv.

Franța a interzis deja îmbrăcămintea de acest tip

Franța a fost prima țară europeană care a introdus o interdicție generală privind purtarea burqa în public, în 2011.

Lista s-a extins semnificativ de atunci, peste 20 de state din întreaga lume implementând o formă de interdicție a burqa și a altor văluri integrale în public, inclusiv Austria, Tunisia, Turcia, Sri Lanka și Elveția.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat în mod constant aceste interdicții, inclusiv în 2017, când a confirmat interdicția Belgiei privind purtarea burqa și a vălurilor integrale, hotărând că statele pot restricționa astfel de articole de îmbrăcăminte pentru a proteja „conviețuirea” în societate.

Unele regiuni din Italia impun deja restricții, cum ar fi Lombardia, care a impus interdicția de a intra în clădiri publice și spitale cu fețele acoperite la sfârșitul anului 2015.

