Imagini inedite cu Macron și tarta de Bobotează. Cum a rămas Palatul Élysée fără „regi“

06 ian. 2026, 15:03, Știri externe

Președintele Emmanuel Macron i-a invitat, luni, la Palatul Élysée, pe cei mai pricepuți brutari artizani din Franța să sărbătorească Boboteaza alături de el. Elevi de licee profesionale și cofetari talentați s-au adunat pentru a tăia tradiționala Galette des Rois sau Tarta Regelui.

Galette des Rois (cunoscută și ca Gogoașa/Plăcinta Regilor n.r.) este un desert tradițional din foietaj umplut cu cremă de migdale, savurat în ianuarie, de Bobotează.

Anul acesta, onoarea de a realiza plăcinta tradițională i-a revenit brutarului Jean-Yves Boullier. Brutăria sa, Le Moulin de la Croix Nivert (Paris, arondismentul 15), a fost votată „Cea mai bună brutărie din Franța” în cadrul programului de televiziune cu același nume. Aceasta a fost însărcinată cu furnizarea a două plăcinte pentru ceremonia de la Élysée. Dimensiunea lor a fost impresionantă: 1,20 metri în diametru 12 kilograme de foietaj și 5 kg de unt.

Brutarul a petrecut 48 de ore, aproape fără pauză, la cuptoare, preparând această galette generoasă.

Galette des Rois este prăjitura-simbol a Epifaniei la catolici, ceea ce în popor ortodocşii numesc Bobotează. La francezi Epifania celebrează vizita celor trei magi care aduc daruri pruncului sfânt.

Tradiţia spune că degustarea acestei prăjituri prilejuieşte tragerea la sorţi a regilor Epifaniei: cel care găseşte bobul (de mărimea celui de fasole) ascuns în prăjitură, devine rege pentru o zi şi are dreptul de a purta o coroană aurită, de unică folosinţă.

Însă, ca în fiecare an, comanda de la Palatul Élysée include o cerere specială: fără bob de fasole sau coroană!

„Explicația este simplă: Palatul Élysée dorește să respecte principiile republicane născute după Revoluția Franceză. Un mod de a spune astăzi că nu poate exista un președinte și un rege“ , explică agenția de presă Food & Sens.â

Niciun rege la Palatul Élysée

Această tradiție a „galetei republicane” datează din vremea lui Valéry Giscard d’Estaing. În 1975, președintele de la acea vreme a sărbătorit Bobotează cu o galetă fără bob de fasole. Într-adevăr, conform principiilor republicane ale Revoluției Franceze, poate exista un președinte la Palatul Élysée… dar niciun rege!

„Nu există rege sau regină la Élysée, prezența unui bob de fasole în galetă nu are niciun rost” , a explicat Dominique Anract, membru al Confederației Brutarilor, pentru BFMTV în 2018.

 

