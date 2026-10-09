Patronul unei cunoscute firme de pază din România ar fi fost prins la mijloc în bătaia pe viață și pe moarte care a avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, între frații Costel și Emil Caran. Unul dintre frați ar fi spus că milionarul trebuie pedepsit.

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Costel și Emil Răducanu, doi dintre cei patru frați Caran, s-au luat la bătaie, duminică dimineață, într-un club de manele din Herăstrău. Surse judiciare au relatat, în exclusivitate pentru Gândul, că localul este controlat de Emil Caran, care ar câștiga sume importante de pe urma interpreților de muzică de petrecere pe care îi aduce să cânte în locația respectivă. În acest sens, în noaptea de sâmbătă spre duminică ar fi cântat lăutarul Alex Botea.

Cum a pornit scandalul

Spre dimineață, interpretul ar fi fost chemat de Costel Caran să cânte la masa lui. Sursele Gândul susțin că Emil lipsea, motiv pentru care la club era doar soția acestuia.

Femeia ar fi mers la masa cumnatului său și i-ar fi cerut să-l lase pe Botea să revină pe scenă, însă partenera de viață a liderului interlop ar fi jignit-o.

În scandal ar fi intervenit și Costel Caran, care i-ar fi aruncat, la rândul lui, vorbe grele cumnatei sale.

Costel Caran ar fi scos cuțitul

Aceasta din urmă și-ar fi sunat soțul, care ar fi venit furios la club. În acest context, Emil l-ar fi lovit pe fratele său cu pumnul, înainte ca acesta să-l vadă. Ulterior, Costel ar fi scos cuțitul și l-ar fi lovit, din greșeală, pe interlopul Cătălin Foreman, care stătea cu el la masă. Ulterior, l-ar fi atacat pe Emil Caran, căruia i-ar fi aplicat mai multe lovituri.

În timpul conflictului, ar fi fost răsturnate mai multe mese, iar o parte dintre clienți s-ar fi speriat și s-ar fi îmbulzit către ușă.

Ulterior, Emil Caran ar fi afirmat în prezența mai multor persoane că ar intenționa să-l „amendeze” pe unul dintre oamenii de afaceri care se afla la masa fratelui său.

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat că este vorba despre D.L., patronul unei cunoscute firme de pază din România.

Motivul ar fi acela că milionarul nu ar fi vrut niciodată să fie prieten și cu el. În același timp, susțin sursele Gândul, la masa respectivă ar fi fost prezent și patronul unui cunoscut cazino situat în centrul Bucureștiului, pe Calea Victoriei.