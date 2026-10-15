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Un interlop faimos din București, condamnat pentru furt după ce a jefuit un traficant internațional de cocaină. Hoțul a fost dat în urmărire generală

Andrei Dumitrescu
Un interlop faimos din București, condamnat pentru furt după ce a jefuit un traficant internațional de cocaină. Hoțul a fost dat în urmărire generală
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Un cunoscut interlop bucureștean a fost dat în urmărire după ce magistrații Tribunalului București l-au condamnat, în lipsă, la trei ani de închisoare, după ce, ajutat de mai mulți complici, a jefuit un traficant internațional de cocaină, căruia i-a luat un colet cu stupefiante. Fugarul a fost, la rândul lui, un jucător important pe piața neagră a stupefiantelor din România.

Asociat cu garda veche a lumii interlope bucureștene, Gabriel Bera a fost, la începutul anilor 2000, protagonistul unui incident sângeros după ce s-a certat cu Alexandru Ilie, zis Sandu Geamănu, pe terasa unui restaurant din cartierul studențesc Regie. Atunci, bărbatul a devenit victima unei tentative de omor, după ce șoferul lui Geamănu l-a urmărit până la toaletă și l-a înjunghiat în maxilar.

Ulterior, Bera s-ar fi implicat în afaceri cu droguri și ar fi fost acuzat de ultraj după ce ar fi fugărit doi polițiști care veniseră să-i aducă o citație.

La pușcărie, el ar fi devenit un apropiat al Caranilor și a început să se afișeze cu liderii temutului clan, în localurile frecventate de aceștia, în mod curent.

Au fugit cu droguri în valoare de 30.000 de euro

În iulie 2022, Gabriel Bera a fost din nou arestat după ce, împreună cu doi apropiați, a jefuit un traficant de droguri, care tocmai primise din străinătate un colet cu cocaină. Bărbatul venise să-și ridice marfa evaluată pe piața neagră la aproximativ 30.000 de euro din Autogara Militari.

Cunoscut de autorități drept un individ violent, specializat în infracțiuni de trafic de droguri de mare risc, Gabriel Bera a fost reținut de procurorii DIICOT- Structura Centrală, după ce, împreună cu doi complici, ar fi tâlhărit un bărbat care ridicase o cantitate importantă de cocaină.

Conform anchetatorilor, Bera ar fi aflat că, la data de 19 iulie, în jurul orei 03:00, traficantul va fi la Autogara Militari, de unde va ridica un colet venit din Olanda.

Traficantul jefuit a refuzat să ceară despăgubiri pentru cocaina furată

Procurorii au făcut opt percheziții domiciliare, de unde au ridicat mai multe obiecte specifice consumului de cocaină, ce conțineau urme de droguri, precum și diferite cantități de canabis.

Atât tâlharii, cât și victima acestora au fost reținuți de procurori, pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Trimis în judecată pentru infracțiunea de furt, Bera a fost condamnat, recent, la trei ani de detenție, din care s-a scăzut perioada în care a fost în arest preventiv sau arest la domiciliu, adică 21 iulie 2022 până la data de 29 februarie 2024. Totodată, traficantul jefuit a anunțat instanța că nu se constituie parte civilă și nu vrea să fie despăgubit de către cei care l-au lăsat fără droguri.

Gabi Bera, alături de Costel Caran și Andrei Rusu (decedat)

Bera nu ar fi vrut să mai execute perioada de aproximativ 1 an și 6 luni, motiv pentru care a dispărut fără urmă înainte ca decizia judecătorilor să devină definitivă. Ca urmare, bărbatul a fost dat în urmărire, iar fotografia lui a fost publicată pe site-ul Poliției Române.

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