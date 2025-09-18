Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”

Un alt caz grav de violență a avut loc în Statele Unite ale Americii, soldat cu moartea a trei agenți de poliție și rănirea altor doi, într-un atac armat, desfășurat miercuri, în sudul statului Pennsylvania, transmite A.P., preluat de Mediafax.

Atacul a avut loc în North Codorus Township, la aproximativ 185 de kilometri vest de Philadelphia, nu departe de granița cu statul Maryland, au precizat autoritățile.

„Plângem pierderea a trei suflete care au servit acest district, acest stat și această țară”, a declarat guvernatorul Josh Shapiro. „Un asemenea tip de violență nu este acceptabil. Trebuie să fim mai buni ca societate”, a adăugat el.

Atac armat în SUA. Comisarul Poliției Statale din Pennsylvania, Christopher Paris, a transmis că o anchetă viguroasă va fi demarată pentru a se stabili cu claritate circumstanțele atacului.

„Nu vom avea liniște până nu vom desfășura o investigație completă, corectă și competentă în privința acestui caz”, a declarat comisarul Poliției Statale din Pennsylvania, Christopher Paris, într-o conferință de presă.

Atac armat în SUA. Procurorul general condamnă violența asupra forțelor de ordine

Doi polițiști răniți se află internați în stare gravă la Spitalul din York, iar reprezentanții instituției au anunțat că au fost înăsprite protocoalele de securitate. Procurorul general Pamela Bondi a numit violența împotriva polițiștilor „o plagă a societății noastre”.

Mai mulți agenți federali au ajuns la fața locului pentru a sprijini forțele locale

„Vă rog să vă rugați pentru polițiștii și persoanele implicate în atacul armat din comitatul York”, a transmis pe rețelele sociale locotenent-guvernatorul Pennsylvania, Austin Davis.

Procurorul general al statului, Dave Sunday, a îndemnat „toți locuitorii să urmeze instrucțiunile forțelor de ordine locale” și a menționat că se roagă „pentru toți cei implicați”.

S-a dat „ordin de adăpostire”

O instituție de învățământ a emis un ordin de adăpostire la fața locului, precizând însă că școlile și elevii nu au fost implicați în atac. Ordinul a fost ridicat mai târziu în cursul după-amiezii. Reprezentanții instituției au precizat: „ne-au sfătuit să ținem elevii și personalul în clădiri ca măsură de precauție, în timp ce mai multe drumuri din zonă sunt închise”.

Poliția nu a oferit încă detalii despre persoanele implicate în atac.

„Poliția Statală din Pennsylvania, Poliția Regională de Nord și numeroși respondenți de urgență se află la fața locului. Comisarii comitatului York monitorizează îndeaproape situația și se roagă pentru toți cei implicați”, a transmis comitatul într-o declarație.

FOTO: Profimedia

