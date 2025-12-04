Un polițist rutier robot dirijează traficul într-un oraș din China. ”Imediat a remarcat și m-a atenționat”

Un robot polițist a dirijat traficul de pe străzile unui oraș din China. Este vorba despre modelul Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou, printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale. Acesta folosește senzori și alerte automate, pentru a ghida traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang.

Robotul a debutat la începutul lunii decembrie pe străzile capitalei provinciei Zhejiang. Acesta a fost surprins în timp ce dirijează traficul, iar imaginile s-au viralizat.

Robotul este echipat cu camere și senzori de înaltă definiție, ce pot să surprindă în timp real încălcările comune ale regulilor de circulație și reamintindu-le pietonilor și vehiculelor nemotorizate care trec pe lângă el să respecte regulile de circulație prin intermediul unui sistem vocal inteligent.

„Tocmai ce pusesem piciorul pe trecerea de pietoni, deși încă nu aveam voie, și imediat a remarcat și m-a atenționat„, a spus unul dintre pietoni.

De precizat este că, Hangxing No.1 este încă un prototip, dar departamentul local de poliție plănuiește să extindă o întreagă flotă de roboți agenți de circulație.

