Prima pagină » Actualitate » Un român din Italia a reclamat că i s-a furat identitatea. Care a fost „mobilul”

Un român din Italia a reclamat că i s-a furat identitatea. Care a fost „mobilul”

28 nov. 2025, 12:05, Actualitate
Un român din Italia a reclamat că i s-a furat identitatea. Care a fost

Un tânăr de 27 de ani, de naționalitate română, a ajuns în vizorul justiției italiene după ce a încercat să se prezinte drept victimă a unei așa-zise fraude, deși chiar el ar fi pus la cale întreaga înșelăciune. Bărbatul este acuzat că a semnat două contracte de finanțare pentru telefoane de ultimă generație, în valoare totală de aproximativ 3.200 de euro, iar apoi a mers la carabinieri pentru a reclama, în mod fals, că cineva i-ar fi folosit datele personale, preia Rotalianul.

Potrivit publicației Corriere Adriatico, cazul a avut loc la Montegranaro, în provincia Fermo din regiunea Marche.

Tânărul s-a prezentat la carabinieri susținând că ar fi fost victima unei presupuse „sustrageri de identitate”. El a declarat că, folosindu-i-se numele și datele personale, ar fi fost încheiate în numele lui două contracte de finanțare pentru achiziția a două telefoane mobile foarte scumpe, fiecare în valoare de circa 1.600 de euro.

Un plan simplu și eeficient

Planul său pare să fi fost simplu: după ce și-a luat cele două smartphone-uri de ultimă generație pe credit, ar fi vrut să pretindă că nu el a semnat actele și că a fost înșelat, în speranța că va putea păstra telefoanele fără să mai suporte costurile.

Însă nu a luat în calcul rigoarea anchetei carabinierilor, imaginile de pe camerele de supraveghere, documentele semnate și mărturiile persoanelor prezente în magazin, elemente care, potrivit relatărilor, îl incriminează direct.

Carabinierii au deschis o anchetă imediat după plângerea depusă. În scurt timp au stabilit că nu a existat niciun furt de identitate.

A picat pe filmare

Personalul magazinului și imaginile de pe camerele de supraveghere interne au arătat fără echivoc că tânărul de 27 de ani s-a prezentat personal în unitate, a ales telefoanele și a semnat contractele de finanțare, folosindu-se de propriile documente.

Astfel, denunțul său s-a dovedit a fi nefondat și urmărea doar eludarea obligațiilor financiare asumate.

Acum, bărbatul român nu doar că va trebui să plătească ratele pentru telefoanele cumpărate, dar se confruntă și cu consecințe penale. El a fost denunțat pentru simulare de infracțiune, precum și pentru tentativă de înșelăciune.

Din partea comandamentului provincial al Carabinierilor se subliniază eficiența și rapiditatea cu care anchetatorii au reușit să demonteze, încă o dată, un nou tip de tentativă de înșelăciune, într-un context în care astfel de cazuri sunt tot mai numeroase și mai inventive.

Recomandarea autorului: Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an

Recomandarea video

Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Experimentul Cavendish: În 1797, un om a cântărit Pământul folosind două mici sfere de metal
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o”
14:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o”
HOROSCOP Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
13:58
Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
POLITICĂ Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion
13:38
Petrișor Peiu a fost ales președintele CNC al AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion
EXCLUSIV DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)
13:17
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE)
VIDEO Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”
13:00
Dan Dungaciu: „Planul de pace al lui Trump este blocat la ora actuală”
CONTROVERSĂ Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG
12:50
Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG

Cele mai noi