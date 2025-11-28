Un român din Italia a reclamat că i s-a furat identitatea. Care a fost „mobilul”

Un tânăr de 27 de ani, de naționalitate română, a ajuns în vizorul justiției italiene după ce a încercat să se prezinte drept victimă a unei așa-zise fraude, deși chiar el ar fi pus la cale întreaga înșelăciune. Bărbatul este acuzat că a semnat două contracte de finanțare pentru telefoane de ultimă generație, în valoare totală de aproximativ 3.200 de euro, iar apoi a mers la carabinieri pentru a reclama, în mod fals, că cineva i-ar fi folosit datele personale, preia Rotalianul.

Potrivit publicației Corriere Adriatico, cazul a avut loc la Montegranaro, în provincia Fermo din regiunea Marche.

Tânărul s-a prezentat la carabinieri susținând că ar fi fost victima unei presupuse „sustrageri de identitate”. El a declarat că, folosindu-i-se numele și datele personale, ar fi fost încheiate în numele lui două contracte de finanțare pentru achiziția a două telefoane mobile foarte scumpe, fiecare în valoare de circa 1.600 de euro.

Un plan simplu și eeficient

Planul său pare să fi fost simplu: după ce și-a luat cele două smartphone-uri de ultimă generație pe credit, ar fi vrut să pretindă că nu el a semnat actele și că a fost înșelat, în speranța că va putea păstra telefoanele fără să mai suporte costurile.

Însă nu a luat în calcul rigoarea anchetei carabinierilor, imaginile de pe camerele de supraveghere, documentele semnate și mărturiile persoanelor prezente în magazin, elemente care, potrivit relatărilor, îl incriminează direct.

Carabinierii au deschis o anchetă imediat după plângerea depusă. În scurt timp au stabilit că nu a existat niciun furt de identitate.

A picat pe filmare

Personalul magazinului și imaginile de pe camerele de supraveghere interne au arătat fără echivoc că tânărul de 27 de ani s-a prezentat personal în unitate, a ales telefoanele și a semnat contractele de finanțare, folosindu-se de propriile documente.

Astfel, denunțul său s-a dovedit a fi nefondat și urmărea doar eludarea obligațiilor financiare asumate.

Acum, bărbatul român nu doar că va trebui să plătească ratele pentru telefoanele cumpărate, dar se confruntă și cu consecințe penale. El a fost denunțat pentru simulare de infracțiune, precum și pentru tentativă de înșelăciune.

Din partea comandamentului provincial al Carabinierilor se subliniază eficiența și rapiditatea cu care anchetatorii au reușit să demonteze, încă o dată, un nou tip de tentativă de înșelăciune, într-un context în care astfel de cazuri sunt tot mai numeroase și mai inventive.

