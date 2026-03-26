Un român stabilit de trei decenii în SUA a venit la Istanbul pentru meciul Turcia – România. „Patriotism! Spiritul rămâne"

Galerie Foto 5
Un român stabilit de trei decenii în SUA a venit la Istanbul pentru meciul Turcia – România

Un suporter român plecat de aproximativ 30 de ani în Statele Unite ale Americii a revenit în Europa pentru a urmări pe viu partida dintre Turcia și România, semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară, scrie PROSPORT. Bărbatul a aterizat la Istanbul și a mers la hotelul unde este cazată delegația „naționalei” pregătite de Mircea Lucescu.

El a dorit să fie cât mai aproape de „tricolori” înaintea confruntării decisive cu Turcia.

A traversat Oceanul ca să strige „Hai, România!”

Reprezentativa României a sosit la Istanbul miercuri, 25 martie, iar astăzi va disputa partida cu Turcia, meci crucial pentru calificarea la turneul final al C.M.

Printre cei care vor fi în tribune se numără și românul stabilit în Statele Unite și care nu a vrut să rateze ocazia de a-și susține echipa favorită. El a declarat că, în ciuda anilor petrecuți departe de țară, a rămas profund atașat de România.

„Am auzit prin ziar că România e cazată aici. Am zis să îmi iau hotel în seara asta, să-i văd pe români. Eu am venit tocmai din Statele Unite, din Oklahoma. Eu de meserie sunt maseur profesionist, profesor de fotbal în Oklahoma. Am emoții. Prin piață, pe acolo, nimeni nu știe. Restaurante, taximetriști, nu prea știu. Am zis să îmi pun șapca cu România. Mai întâi am venit să o văd pe mama, în România, apoi am venit aici.

Am emoții mari, nu mă întrebați de scor. Vrem să câștige. Eu sper la penalty măcar să câștigăm. E bine să mergem cu așteptări mici, se poate câștiga și așa.

Sunt plecat din România de 30 de ani. (n.r. – Încă iubiți echipa națională?) Se cheamă patriotism sportiv. O fuziune între acest sport, fotbalul, și echipa națională. Nu sunt ultranaționalist. Jucătorii vin, pleacă, spiritul rămâne”, a povestit suporterul venit din America.

Cum a trăit „mondialul” din ‘94

Suporterul stabilit în SUA de 30 de ani și-a amintit și că a fost aproape de a ajunge la Cupa Mondială din 1994, pentru a-i vedea pe Hagi și colegii săi. Doar ghinionul l-a împiedicat să nu fie prezent în tribune, notează ProSport.

„Am fost coleg de facultate cu Răzvan Lucescu. Am zis că e o oportunitate, deja mă uit la bilete, să port o șapcă cu România și un tricou cu America.

(n.r. – Erați în America în 1994?) Nu! Aproape am câștigat o viză. Balaci mi-a tras numele, într-un concurs. Eram în București. Din 10 mi-a tras mie numele, dar n-am câștigat. Am zis că trebuie să ajung în America. Vă aștept în America, să jucăm cu SUA! Plăcerea către destinație este mai mare decât motivația în sine. Eu mă bucur acum, fie că o să câștigăm sau nu”, a mai transmis suporterul echipei naționale.

