Prin ce dezamăgire a trecut un român care s-a întors acasă după 23 de ani petrecuți în străinătate

După mai bine de două decenii petrecute în Marea Britanie, un bărbat din Iași a încercat să se întoarcă definitiv în țară. După doar 11 luni s-a întors în Anglia, dezamăgit de ce a găsit în România.

Adrian Nechita, originar din Iași și stabilit la Birmingham, lucrează la o sucursală Jaguar Land Rover din zona West Midlands. În 2024, el și familia sa au hotărât să revină acasă după 23 de ani petrecuți în afară.

Dezamăgirea unui român care s-a întors acasă după 23 de ani

„Anul trecut, după 23 de ani în străinătate, ne-am întors în țară, dar după 11 luni am revenit în Anglia. În România trebuie pile și relații ca să ai ceea ce e normal să ai”, a declarat el pentru publicația Anunțul UK.

„Sunt căsătorit de aproape 19 ani, avem 5 copii și ne-am gândit să ne întoarcem definitiv la Iași. România e totuși țara noastră și ne vedeam viitorul lângă cei de acasă, dar după 11 luni petrecute acolo nu am putut să ne readaptăm… Viața e scumpă în România, iar un loc de muncă de Doamne-ajută găsești doar dacă ai pile și relații. În schimb, în Anglia sistemul și societatea funcționează așa cum e normal”, a explicat Adrian.

Diferența dintre viața din Anglia și cea din România

După aproape 24 de ani pe care i-a petrecut în afară, ieșeanul a spus că nu mai ia în calcul revenirea definitivă în România: „Mulți mă întreabă de ce nu te întorci în România. Răspunsul meu este simplu: aici, în Anglia, sistemul funcționează. Nu trebuie să am pile, relații ca să mă descurc. În România, da, mi-e dor de oameni, de limbă, de mâncare, de anumite obiceiuri. Dar aici, în Anglia, am siguranța aia de zi cu zi , nu am stresul ăla zilnic. Nu trebuie să mă lupt ca să am ceea ce e normal să am”, a spus el într-un videoclip postat pe TikTok.

Într-un alt videoclip, românul vorbește despre contrastele dintre România și Marea Britanie:„În străinătate funcționează totul după niște reguli clare. În România, trebuie să te descurci, să cunoști pe cineva, să ai noroc. (…) Te lovește birocrația, sistemul medical, traficul, mentalitatea. (…) Când pleci 24 de ani, te simți străin, chiar și acasă”.

