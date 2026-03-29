Un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, în centrul unui oraș din Anglia. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite

Incident grav în Anglia: „mai mulți pietoni” au fost loviți de un autoturism în centrul orașului Derby, care a intrat în plin în mulțimea de oameni. Poliția a anunțat că a arestat un bărbat, scrie Mediafax, care citează Sky News.

Totul s-a întâmplat pe strada Friar Gate, sâmbătă seară, 28 martie, în jurul orelor 21:30.

Cine este șoferul

Cel puțin 20 de persoane sunt rănite, unele dintre ele grav. Paramedicii au acordat îngrijiri la fața locului înainte de a transporta la spital victimele.

La scurt timp de la producerea accidentului, polițiștii au oprit un autoturism despre care se crede că a fost implicat în incident. Șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat și se află în custodia oamenilor legii.

Ulterior, Poliția din Derbyshire a transmis următorul comunicat:

„Ancheta noastră se află într-un stadiu incipient, însă dorim să discutăm cu oricine a văzut un autoturism Suzuki Swift de culoare neagră circulând în Derby în jurul orei la care a avut loc incidentul. Friar Gate este complet închisă, de la intersecția cu Curzon Street/Cheapside până la Ford Street. Drumul va rămâne închis pentru o perioadă considerabilă de timp, așadar vă rugăm să evitați complet zona”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Catherine Atkinson, deputată laburistă pentru Derby North, a declarat:

„Sunt profund șocată de informațiile potrivit cărora mai multe persoane au fost rănite într-un incident grav în centrul orașului Derby, în această seară. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți și sunt recunoscătoare serviciilor de urgență pentru intervenția lor. Vă rog să urmați recomandările poliției și să evitați zona. Oricine are informații este rugat să contacteze autoritățile cât mai curând posibil”, a mai adăugat ea.

Atentat cu bombă, dejucat la Paris

Tot sâmbătă, Poliția franceză a împiedicat producerea unui atentat cu bombă în fața Băncii SUA din Paris. Autoritățile au arestat un bărbat care era pe punctul de a detona un dispozitiv exploziv artizanal, au declarat oficiali și surse apropiate cazului, potrivit publicației britanice The Gurdian.

Ministrul de Interne francez, Laurent Nuñez, a salutat acțiunea rapidă a ofițerilor de poliție într-o postare pe X, făcând referire la „situația internațională actuală”, în care țările europene au ridicat nivelul alertelor de securitatea internă din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Nuñez a declarat că, în Franța, „vigilența rămâne mai mult ca niciodată la un nivel ridicat”.

