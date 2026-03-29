Un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, în centrul unui oraș din Anglia. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite
Incident grav în Anglia: „mai mulți pietoni” au fost loviți de un autoturism în centrul orașului Derby, care a intrat în plin în mulțimea de oameni. Poliția a anunțat că a arestat un bărbat, scrie Mediafax, care citează Sky News.

Totul s-a întâmplat pe strada Friar Gate, sâmbătă seară, 28 martie, în jurul orelor 21:30.

Cine este șoferul

Cel puțin 20 de persoane sunt rănite, unele dintre ele grav. Paramedicii au acordat îngrijiri la fața locului înainte de a transporta la spital victimele.

La scurt timp de la producerea accidentului, polițiștii au oprit un autoturism despre care se crede că a fost implicat în incident. Șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost arestat și se află în custodia oamenilor legii.

Ulterior, Poliția din Derbyshire a transmis următorul comunicat:

„Ancheta noastră se află într-un stadiu incipient, însă dorim să discutăm cu oricine a văzut un autoturism Suzuki Swift de culoare neagră circulând în Derby în jurul orei la care a avut loc incidentul. Friar Gate este complet închisă, de la intersecția cu Curzon Street/Cheapside până la Ford Street. Drumul va rămâne închis pentru o perioadă considerabilă de timp, așadar vă rugăm să evitați complet zona”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Catherine Atkinson, deputată laburistă pentru Derby North, a declarat:

„Sunt profund șocată de informațiile potrivit cărora mai multe persoane au fost rănite într-un incident grav în centrul orașului Derby, în această seară. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți și sunt recunoscătoare serviciilor de urgență pentru intervenția lor. Vă rog să urmați recomandările poliției și să evitați zona. Oricine are informații este rugat să contacteze autoritățile cât mai curând posibil”, a mai adăugat ea.

Atentat cu bombă, dejucat la Paris

Tot sâmbătă, Poliția franceză a împiedicat producerea unui atentat cu bombă în fața Băncii SUA din Paris. Autoritățile au arestat un bărbat care era pe punctul de a detona un dispozitiv exploziv artizanal, au declarat oficiali și surse apropiate cazului, potrivit publicației britanice The Gurdian.

Ministrul de Interne francez, Laurent Nuñez, a salutat acțiunea rapidă a ofițerilor de poliție într-o postare pe X, făcând referire la „situația internațională actuală”, în care țările europene au ridicat nivelul alertelor de securitatea internă din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Nuñez a declarat că, în Franța, „vigilența rămâne mai mult ca niciodată la un nivel ridicat”.

În ciuda avertismentului FBI, experții susțin că este improbabil ca Iran să atace California cu drone. Însă, Teheran ar putea apela la grupările proxy

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Elena Ceaușescu a instituit funcția de tovarășă. Nu a avut funcție ca soție, ci a avut funcții importante în stat”
08:03
Ion Cristoiu: „Elena Ceaușescu a instituit funcția de tovarășă. Nu a avut funcție ca soție, ci a avut funcții importante în stat”
UTILE Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7
08:00
Care este momentul ideal de a merge la culcare dacă vrei să te trezești odihnit la ora 7
RĂZBOI Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
07:57
Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
ACTUALITATE 29 Martie, calendarul zilei: Lucy Lawless împlinește 58 de ani, Dan Bittman 64. Christopher Lambert face 69 de ani
07:15
29 Martie, calendarul zilei: Lucy Lawless împlinește 58 de ani, Dan Bittman 64. Christopher Lambert face 69 de ani
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1494. Zelenski îi răspunde lui Rubio: „Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă, dar credeți-mă”
06:30
Război în Ucraina, ziua 1494. Zelenski îi răspunde lui Rubio: „Cea mai mare parte a aisbergului nu este vizibilă, dar credeți-mă”
EXCLUSIV Lordul și jandarmul. Povestea unei prietenii speciale care se bazează pe încredere desăvârșită și cuburi de zahăr
06:00
Lordul și jandarmul. Povestea unei prietenii speciale care se bazează pe încredere desăvârșită și cuburi de zahăr
Mediafax
Washington Post: Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Viktor Orban, huiduit copios în timpul unui miting electoral. „Vreți să dați banii maghiarilor Ucrainei!”
Mediafax
Ceri sfaturi inteligenței artificiale? Iată care sunt riscurile
Click
Schimbări spectaculoase după Luna Plină în Balanță din 2 aprilie! 3 zodii trag lozul câștigător, atrag bani, sănătate și surprize neașteptate
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Meteorologii au actualizat prognoza! Cum va fi vremea în aprilie?
REȚETE Ingredientul obișnuit care face friptura să fie mai aurie și mai gustoasă
07:00
Ingredientul obișnuit care face friptura să fie mai aurie și mai gustoasă
MILITAR Imagini cu „orașul rachetelor”. Iranul susține că are sute de baze subterane și suficientă muniție pentru al Treilea Război Mondial
06:00
Imagini cu „orașul rachetelor”. Iranul susține că are sute de baze subterane și suficientă muniție pentru al Treilea Război Mondial
EXCLUSIV Ucraina, pe ochii cu gazul românesc încă din timp de pace, în mandatul lui Poroșenko. Experții explică ce implică parteneriatul strategic pe gaze al României cu ucrainenii
05:00
Ucraina, pe ochii cu gazul românesc încă din timp de pace, în mandatul lui Poroșenko. Experții explică ce implică parteneriatul strategic pe gaze al României cu ucrainenii
RELIGIE Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată din cauza războiului cu Iran. Cardinalul a făcut apel la rugăciune pentru pace
23:56
Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată din cauza războiului cu Iran. Cardinalul a făcut apel la rugăciune pentru pace
RELIGIE Papa Leon face apel la miliardarii din Monaco să doneze pentru săraci. Este primul suveran pontif care vizitează Coasta de Azur în 500 de ani
22:57
Papa Leon face apel la miliardarii din Monaco să doneze pentru săraci. Este primul suveran pontif care vizitează Coasta de Azur în 500 de ani
DOCUMENT EXCLUSIV Diana Șoșoacă, chemată luni la Parchet pentru expertiză psihiatrică. Parlamentara acuză autoritățile de „bolșevism”
21:38
Diana Șoșoacă, chemată luni la Parchet pentru expertiză psihiatrică. Parlamentara acuză autoritățile de „bolșevism”

