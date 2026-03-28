Prima pagină » Știri externe » Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist

Ruxandra Radulescu
Poliția franceză a oprit sâmbătă un atentat cu bombă în fața Băncii SUA din Paris. Autoritățile au arestat un bărbat care era pe punctul de a detona un dispozitiv exploziv artizanal, au declarat oficiali și surse apropiate cazului, transmite The Gurdian.

Poliția judiciară din Paris și serviciul de informații interne al Franței, Direcția Generală de Securitate Internă, sunt, de asemenea, implicate în anchetă, conform biroului procurorului antiterorist.

Anchetatorii suspectează o „conspirație criminală teroristă”

Acesta a precizat că ancheta analizează „tentative de producere a unor daune prin incendiu sau alte mijloace periculoase în legătură cu o acțiune teroristă” și „conspirație criminală teroristă”.

Ministrul de Interne francez: „Vigilența rămâne la un nivel mai ridicat ca niciodată”

Ministrul de Interne francez, Laurent Nuñez, a salutat acțiunea rapidă a ofițerilor de poliție într-o postare pe X, făcând referire la „situația internațională actuală”, în care țările europene au ridicat nivelul alertelor de securitatea internă din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Nuñez a declarat că, în Franța, „vigilența rămâne mai mult ca niciodată la un nivel ridicat”.

Suspectul se află în custodia poliției

Conform unei evaluări inițiale, dispozitivul conținea 650 g de pulbere explozivă și a fost dus la laboratorul criminalistic al poliției din Paris pentru o analiză completă.

Parchetul antiterorist din Franța a declarat că a preluat imediat ancheta și a confirmat că suspectul se află în custodia poliției.

FOTO: Profimedia

Recomandarea video

Citește și

