Una dintre cele mai populare plaje din Thassos ascunde un pericol mortal. Un turist român a avertizat: „Ucigași tăcuți”

O postare pe o rețea de socializare a adus în atenție un pericol mortal existent pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos, Grecia. Un turist român, care a experimentat această situație, avertizează asupra pericolului la care oamenii se pot expune.

Turistul român a adus în atenție pericolul la care se pot expune alte persoane, dacă nu sunt atente la curenții RIP. Astfel de curenți au fost prezenți și pe litoralul românesc, în zone precum Năvodari și Vama Veche. Situații la limită au existat și vara aceasta, când salvamarii au intervenit de urgență pentru a-i salva pe turiști din apele mării. Vezi aici detalii.

Curenții RIP, „ucigașii tăcuți” de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos

Curenții RIP sunt prezenți și pe unele dintre plajele des vizitate de turiștii români. Una dintre acestea reprezintă plaja „Paradise”, potrivit postării de pe Facebook.

„Sunt ca o moară stricată. Dar dacă asta va ajuta pe cineva anul acesta, sau la anul sau cine știe când, nu este degeaba! ATENȚIE la plaja PARADISE!!! Nu știu când o să ajungeți, dar fiți atenți. Dar cel mai ușor nu ajungeți acolo.

Eu am fost „agățat”, cu ceva ani in urmă, dar am trecut cu bine, neștiind, din ignoranță, ce am pățit. Asa că feriți-vă de această plajă care are o mulțime de curenti RIP. Atașez o poza furată de la Google, de pe această plajă, care a surprins acești ucigași tăcuți.

Later edit: Gazda mea spune că el, vorba aia, insular get beget, nu merge acolo Pentru că sunt și persoane care spun sau cred că spun povești, fac următoarea recomandare: scrieți cuvintele cheie: accident, Thasos, mort, înecat, plajă si un an 2024, 2023, 2025… sună macabru, dar este realitatea”, a precizat un utilizat în grupul de Facebook „Thassos Fără Cenzură”.

Postarea sa a stârnit reacții din partea utilizatorilor. De altfel, pe rețelele de socializare sunt regăsite postări similare.

„Aveți grijă la Paradise Beach, sunt cel puțin două locuri unde se formează curenți rip, care te trag puternic în larg. Apa e până la genunchi pe o distanță de 50–70 de metri de mal”, se arată într-o altă postare.

O femeie confirmă: „Este perfect adevărat! Azi am fost și am simțit exact această descriere: valurile izbeau dar la picioare te trăgeau curenții în cu totul altă direcție, în apă până la brâu…”.

Autorul recomandă:

Experiența neplăcută prin care a trecut un turist român, plecat cu cortul în GRECIA. Ce a pățit într-o noapte, în timpul vacanței sale

Surprize neplăcute pentru mai mulți turiști români, în Bulgaria și Grecia. Ce au pățit când au ajuns la plajă

O vacanță în Lefkada s-a încheiat ca într-un „film prost” pentru un turist român: „Nevasta mă ÎNJURĂ de 4 ore”

Sursă foto: colaj Envato / Facebook