Cât a ajuns să coste vacanța la schi într-o stațiune europeană celebră preferată de mulți turiști români. Tarifele au ajuns cu 40% mai mari

29 oct. 2025, 09:58, Actualitate
Cât a ajuns să coste vacanța la schi / foto: Shutterstock

Ți-ai pus în plan să mergi la schi într-una dintre stațiunile europene preferate de turiștii români? O astfel de activitate pare să devină un adevărat lux pentru mulți turiști, după ce s-a decis majorarea prețurilor. Față de 2021, tarifele au fost mărite și cu 40%.

O astfel de majorare a tarifelor este considerată „complet nejustificată”, susține președintele unei asociații italiene de consumatori. În acest sezon, permisele de schi ar urma să fie mai scumpe, într-una dintre stațiunile europene celebre. De pildă, în regiunea centrală italiană Abruzzo, o zonă populară printre turiștii străini, accesul pe pârtii va fi mai scump.

Cât costă să schiezi în Dolomiti

De exemplu, turiștii care aleg permisul „Dolomiti Superski” vor scoate mai mulți bani din buzunar, pentru a se distra pe părtie. Permisul oferă acces la cele 12 stațiuni din Dolomiti. Accesul pentru o zi va costa 86 de euro (circa 438 de lei, la cursul BNR actual). Turiștii care optează pentru a schia în Roccaraso (stațiune din Apenini) vor plăti 60 de euro pe zi (circa 305 lei, la cursul BNR actual).

De altfel, și abonamentele vor cunoaște o scumpire, în acest sezon. De exemplu, un abonament sezonier de schi va costa între 775 de euro și 1.800 de euro (Roccaraso / valea Aosta). Pe lângă aceste majorări ale prețurilor, turiștii se vor afla în situația de a plăti o cazare mai scumpă, începând din acest sezon. Astfel de majorări ale tarifelor de cazare sunt așteptate, însă, „complet nejustificate și inacceptabile”, potrivit lui Gabrielle Melluso, președintele Assoutenti, arată The Guardian.

Tarifele sunt „complet nejustificate și inacceptabile […] atât pentru că inflația în Italia este sub control, cât și pentru că tarifele la energie, care au crescut costurile pentru operatorii stațiunilor de schi în 2022, au revenit la normal”, spune Președintele Assoutenti, Gabriele Melluso.

Chiar și în aceste condiții, un ski pass în Italia este mai ieftin, spre deosebire de prețurile practicate în Austria, Elveția, Franța.

Sursă foto: Shutterstock

