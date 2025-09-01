Prima pagină » Actualitate » IMAGINI EXCLUSIVE | Ursula von der Leyen, surprinsă de Gândul când urcă pe FREGATA „Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan

🚨 IMAGINI EXCLUSIVE | Ursula von der Leyen, surprinsă de Gândul când urcă pe FREGATA „Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
01 sept. 2025, 16:57, Actualitate
IMAGINI EXCLUSIVE | Ursula von der Leyen, surprinsă de Gândul când urcă pe FREGATA „Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan
Galerie Foto 23
Actualizări
18:11

Val de sancțiuni împotriva Rusiei. Von der Leyen, întrebată dacă pachetele au fost cu impact real

„Analiza noastră economică este clară: sancțiunile afectează în mod sever economia Rusiei. Inflația a ajuns la 10%. Am avut situații în care ministrul rus de Dezvoltare a declarat că Rusia este în prag de recesiune. Principala îngrijorare a Rusiei este să scape de sancțiuni.

Acum lucrăm la al 19-lea pachet de sanțiuni”, explică Ursula von der Leyen.

18:07

Ursula von der Leyen, întrebată despre SAFE: Obiectivul programului este de a avea granițe puternice

„Programul SAFE este de 150 mld. euro împrumuturi oferite de Comisia Europeană. Vizăm achiziții comune. Spre exemplu, proiectele navale ale României pot fi incluse în SAFE. Obiectivul este de a avea granițe puternice”, spune șefa CE.

Ea adaugă că „este nevoie de predictibilitate și de contracte pe termen lung pe apărare, nu contracte anuale”.

18:07

Von der Leyen își exprimă susținerea pentru Republica Moldova

Preşedintele Comisiei Europene subliniază că Republica Moldova a ales calea europeană.

„Domnule preşedinte, dragă Nicuşor, solidaritatea europeană se extinde dincolo de propriile graniţe. Şi aş dori să împărtăşesc nişte idei pentru statul nostru vecin şi prieten, Republica Moldova. Săptămâna trecută a sărbătorit Ziua Independenţei, am sărbătorit democraţia Moldovei, spiritul de necombătut al poporului său şi iubirea lor pentru libertate. Moldovenii au ales calea democratică, calea europeană şi le vom sta mereu alături”, spune șefa CE.

18:04

Preşedintele Comisiei Europene spune că instrumentul SAFE este un real succes

Ursula von der Leyen s-a referit şi la programul SAFE.

„Pentru acest lucru avem finanţarea, trebuie să lucrăm pe implementarea acestei finanţări şi, bineînţeles, trebuie să asigurăm sustenabilitate pe termen lung. În primul rând, în ceea priveşte sprijinul financiar pe termen scurt împreună în cadrul Consiliului European, am fost de acord asupra 800 de miliarde de euro, un pachet de 800 de miliarde de euro, până în anul 2030, partea din acest pachet fiind instrumentul SAFE. SAFE este un instrument în valoare de 150 miliarde de euro şi mă bucur foarte mult că 19 state s-au înscris la acest program pentru achiziţii comune, inclusiv România, şi este o veste foarte bună.

În cadrul vizitei la baza navală a fost foarte interesant să văd primele idei de proiecte ale Forţelor Navale de potenţială utilizare a împrumuturilor în cadrul SAFE. Avem subscriere completă la SAFE, este un real succes. Putem avea investiţii pentru achiziţii comune în cadrul SAFE, dar şi pentru a acorda sprijin militar Ucrainei, fie prin asigurarea capabilităţilor sau prin investirea în industria ucraineană de apărare, arată Ursula von der Leyen.

„România are tot ce are nevoie pentru a-și pune economia pe traiectoria corectă și, mai ales, aveți dorința politică”, mai precizează ea.

18:00

Ursula von der Leyen: România a demonstrat reziliență impresionantă în democrația sa

Ursula von der Leyen spune, în cadrul conferinţei de presă susţinută la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, că România asigură securitatea Europei pe cale aeriană şi maritimă.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru primirea călduroasă aici în România şi vă mulţumesc sincer pentru vizita impresionantă la portul militar din Constanţa şi Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră şi mai mult ca oricând România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO”, spune Ursula von der Leyen.

Ea afirmă că România a combătut cu succes încercări de manipulare şi rezistă în faţa intimidărilor care sunt parte din jocul Moscovei.

„Dragă Nicuşor, este o plăcere să mă aflu în România pentru prima dată de la inaugurarea mandatului tău. În ultima lună România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa, în instituţiile sale. Aţi combătut încercări de dezinformare cu succes, încercări de manipulare. Sunteţi puternici şi oferiţi un sprijin ferm pentru Moldova. Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei, dar asta nu face decât ca rezilienţa noastră să fie mai puternică. Şi ştim, ai vorbit şi despre situaţia de securitate, ne trebuie o creştere în investiţiile de apărare”, spune  preşedintele Comisiei Europene.

17:57

Nicușor Dan spune că România poate să contribuie la reconstrucția Ucrainei

„Suntem pe Flancul Estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia, și aici avem provocări suplimentare, și suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România și pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz, și asta va contribui la securitatea energetică a României și a Europei. Este important pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă, în momentul în care va fi sigură, dintre Europa și Asia Centrală.
Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră”, subliniază șeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că au vorbit şi despre reconstrucţia Ucrainei.

„Am vorbit puțin și de reconstrucția Ucrainei, și România, prin poziția sa geografică, poate să contribuie la acest proces. Portul Constanța, care este cel mai mare port la Marea Neagră, și Dunărea care îl conectează cu vestul Europei și oferă o modalitate ieftină de transport care va fi foarte utilă în momentul reconstrucției Ucrainei.

Mulțumesc încă o dată pentru vizită și mulțumesc pentru tot ajutorul pe care l-ați oferit în acest timp României, afirmă el.

17:50

Nicușor Dan: Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă

„Doamnă Președinte, este o onoare să vă avem azi aici.
Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă, și atunci solidaritatea europeană este importantă. Și față de această amenințare, am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra și de a colabora în sensul acesta, am discutat de programul ReArm, am discutat de componenta SAFE a Programului ReArm, în care România a propus deja niște proiecte, printre care Baza Kogălniceanu, în care ne aflăm azi, Portul Constanța, pe care l-am vizitat azi, de asemenea. Programul SAFE o să fie și o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România, și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară, cât și zona civilă, spune Nicușor Dan.

17:36

Von der Leyen: România contribuie la menținerea siguranței Europei în Marea Neagră

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au văzut din aer Marea Neagră, la bordul elicopterului IAR-300 PUMA. Ambii au pus imagini pe rețelele sociale.

Șefa Comisiei a postat un clip principalele momente din vizita sa la Constanța, înainte de conferința de presă comună.

„Vă mulțumesc că m-ați primit în portul militar și baza aeriană Constanța. România contribuie la menținerea siguranței Europei în apele și aerul Mării Negre”, a scrie ea pe X.

17:19

Nicușor Dan cere operaționalizarea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră

„Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră”, transmite Nicușor Dan, după discuțiile cu Ursula von der Leyen.
Acesta scrie pe rețelele sociale că România are „o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”.
„Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.
Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.
Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”.
Sursa: X / Nicușor Dan
16:39

Șefa CE a urcat pe fregata „Regele Ferdinand”

Ursula von der Leyen a urcat pe fregata „Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan. Președintele Comisiei Europene va merge apoi la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Din delegație mai fac parte și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

16:12

Ursula von der Leyen a aterizat în Portul Militar Constanța

Șefa Comisiei Europene va fi preluată de o mașină până la fregata „Regele Ferdinand”, transmite info-sud-est.

O conferința de presă urma să aibă loc începând cu 17.20, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, însă din cauza întârzierii, întreg programul de vizită și declarații a fost decalat.

15:31

Ursula von der Leyen, întâmpinată de Nicușor Dan la Constanța

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali s-au urcat la bordul unui elicopter IAR 330 PUMA, care îi va duce în Portul Minitar Constanța.

Din delegaţia prezidenţială fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, precum şi consilierii prezidenţiali Luminiţa Odobescu şi Radu Burnete.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la întrevedere, va râmâne la Bucureşti, având programată o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament.

Vezi galeria foto
23 poze

Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

Ursula von der Leyen a fost duminică după-amiaza în Bulgaria, în cadrul turului al celor șapte țări aflate „în prima linie” într-un posibil război cu Rusia. Ea s-a întâlnit cu prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov.

Cei doi lideri au discutat despre apărarea și securitatea europeană și au făcut o vizită de lucru la fabrica de muniție VMZ.

Înainte de vizita la VMZ-Sopot, Partidul „Vazrazhdane” („Renașterea), o mișcare naționalistă înființată în 2014, a organizat un protest în fața amplasamentului ca semn al nemulțumirii față de vizita președintelui Comisiei Europene. Mai multe detalii AICI

@gandul_ro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit duminică după-amiaza în Bulgaria, în cadrul turului al celor șapte țări aflate „în prima linie” într-un posibil război cu Rusia. Ea s-a întâlnit cu prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov. Cei doi lideri au discutat despre apărarea și securitatea europeană și au făcut o vizită de lucru la fabrica de muniție VMZ. Ulterior, șefa Comisiei Europene și premierul bulgar au susținut o conferință comună de presă. #bulgaria #news #ursula #europe #gandul

♬ original sound – Gandul Romania

Ce va face șefa Comisiei Europene la Constanța

Conform programului anunţat luni de Administraţia Prezidenţială, la ora 15.00 este programată sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, iar la ora 15.45, va avea loc vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa.

La ora 16.45 sunt programate convorbiri oficiale, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu, urmate de o întâlnire cu militarii dislocaţi la baza aeriană.

La 17.20 preşedintele CE Ursula von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan susţin o conferinţă de presă comună.

Foto – Video: Mihai Pop/ GMN / MEDIAFAX FOTO

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
18:32
AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024
POLITICĂ Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
17:53
Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, NU mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul
POLITICĂ Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
17:50
Lia Olguța Vasilescu CONFIRMĂ că Bolojan nu știe ce face în privința reformei: „A anunțat că nu mai e de acord pentru că nu a făcut bine calculele”
POLITICĂ 10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
17:45
10 deputați plecați din POT și SOS România vor să își facă propriul grup parlamentar. Cine sunt aceștia
ACTUALITATE MODIFICĂRI la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții
17:34
MODIFICĂRI la conducerea Camerei Deputaților. PSD și PNL își schimbă reprezentanții
POLITICĂ PROTEST AUR, la deschiderea sesiunii parlamentare: Formațiunea acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu
17:33
PROTEST AUR, la deschiderea sesiunii parlamentare: Formațiunea acuză folosirea justiției ca armă politică în cazul Georgescu
Mediafax
Cine sunt românii care rămân fără CASS de la 1 septembrie
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Evz.ro
Facturi mai mici cu 60% și energie direct de pe balcon. Modelul european pe care România îl amână
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit sute de obiecte uimitor de luminoase în Univers