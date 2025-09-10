Prima pagină » Actualitate » Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”

Bianca Dogaru
10 sept. 2025, 12:03, Actualitate
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Strasbourg, că va propune suspendarea parțială a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel, în special pe componenta comercială. Decizia marchează o schimbare de poziție a Comisiei, care până acum a respins solicitările mai multor state membre în această direcție.

„Comisia va face tot ce îi stă în putință. Vom suspenda sprijinul bilateral acordat Israelului. Vom opri toate plățile în aceste domenii, fără a afecta colaborarea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu (muzeul Holocaustului) Yad Vashem”, a declarat aceasta.

Pe lângă această măsură, șefa Comisiei a anunțat că vor fi înaintate Consiliului și alte două propuneri: sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți, precum și suspendarea parțială a acordului în ceea ce privește aspectele comerciale.

„Sunt conștientă că va fi dificil să găsim majorități. Și știu că orice acțiune va fi prea mult pentru unii. Prea puțin pentru alții. Dar trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitățile – Parlamentul, Consiliul și Comisia. Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil,” a mai subliniat ea.

Anunțul a fost făcut în cadrul discursului anual despre Starea Uniunii (SOTEU), un moment-cheie pentru stabilitatea priorităților politice ale instituțiilor europene. De data aceasta însă, Ursula a venit în fața Parlamentului European într-un context dificil, marcat de critici și presiuni crescânde asupra conducerii sale.

Aceasta a trecut cu greu de prima moțiune de cenzură din mandatul său, iar alte două sunt deja pregătite de grupurile radicale de stânga și de dreapta. În plus, acordul comercial recent cu SUA, care prevede un tarif de 15% pentru exporturile europene și taxe vamale zero pentru produsele americane, a fost perceput drept un eșec, de o mare parte a opiniei publice.

Pe lângă relațiile cu Israelul, temele centrale din perioada următoare rămân sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile împotriva Rusiei, relațiile cu SUA și China, dar și probleme interne precum migrația, apărarea, competitivitatea și costul vieții.

Prin propunerea privind suspendarea parțială a acordului cu Israel, von der Leyen transmite un semnal de fermitate, însă rămâne de văzut dacă va reuși să obțină majoritatea necesară în Consiliu pentru a pune în aplicare această măsură.

Surse foto: Profimedia

