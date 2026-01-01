Prima pagină » Actualitate » USR începe anul cu un scandal. Robert Scwartz e supărat pe televiziunea publică: „Cum s-or simți cetăţenii români aparținând minorităților etnice”

USR începe anul cu un scandal. Robert Scwartz e supărat pe televiziunea publică: „Cum s-or simți cetăţenii români aparținând minorităților etnice”

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 19:38, Actualitate
USR începe anul cu un scandal. Robert Scwartz e supărat pe televiziunea publică:

În timp ce liderul USR, Dominic Fritz, se bucură de faptul că a devenit cetăţean român cu acte în regulă şi nu mai reprezintă o minoritate, preşedintele Radiodifuziunii Române, din acelaşi partid, deschide anul cu un scandal legat de logo-ul folosit de televiziunea publică şi care, în opinia sa, nu i-ar ciprinde pe toţi aceia care vieţuiesc în România. 

Chiar în prima zi a lui 2026, preşedintele Radiodifuziunii Române aşează la stâlpul infamiei televiziunea publică pe motiv că aceasta ar avea ca logo formula ”Televiziunea românilor”.

Indignat de aceste aspecte, şeful Radioului public înfierează, printr-un text publicat pe pagina sa de facebook, formula utilizată care ar leza sentimentele minorităţilor care vieţuiesc în România.

Sintagma utilizată de TVR,  ”Televiziunea românilor”, nu este altceva decât un mod de a marca  împlinirea a 70 de ani de la prima emisie.

”Salutare și un An Nou cu sănătate și mult bine! M-am bucurat să savurez Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, la TVR, alături de un mic public internațional. Mare ne-a fost mirarea să constatăm că la 70 de ani de la primele emisiuni (pe prima crainică de știri, Cleo Stieber, am avut onoarea s-o cunosc în anii 1990 la Köln), TVR se percepe ca „Televiziunea românilor” – un insert nou, în colțul din dreapta sus, în completarea logo-ului.

Ne-am întrebat cum s-or simți cetățenii români aparținând minorităților etnice din România, dar și expații care muncesc, trăiesc și plătesc impozite din care se finanțează media publice din România.

I-am întrebat, într-un prim mic demers jurnalistic, pe cei din grupul nostru de telespectatori. Răspunsul unanim: un “no go” absolut. “Televiziunea Română” nu e destul de clar?
BBC, ARD, ZDF, TF, TVE și alte televiziuni publice evită formulări “identitare”, tocmai pentru a nu crea o excludere simbolică. Accentul cade pe serviciul public, neutralitate și pluralism, nu pe identitate etnică. Eu percep media publice într-o democrație ca instituții pentru toți rezidenții, inclusiv minorități, imigranți, diaspora. Urmărind programele diverse ale canalelor TVR, tocmai asta se întâmplă. De ce ar fi nevoie acum, la 70 de ani de la înființare, de o “rebranduire”? M-aș bucura să putem dezbate acest subiect în mod civilizat. Mulțumesc”, a scris Schwartz, pe facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Robert Christian Schwartz, votat de Comisiile de Cultură pentru funcția de președinte al Societății Române de Radiodifuziune

USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”
18:23
Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”
UTILE Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
16:59
Noile prețuri ale vinietei, după ce Bulgaria a aderat la moneda euro. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță sau tranzitează țara vecină
FLASH NEWS Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
16:14
Un creator de conţinut belgian face reclamă dansurilor româneşti pe platformele online. Ed People a scos în lume hora, sârba, dar şi pe români
CONTROVERSĂ Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
15:59
Iancu Guda a identificat 5 categorii de patrioți. Postarea care aprinde internetul
FLASH NEWS Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”
15:01
Cum le poate influenţa AI, românilor, realitatea digitală. S-a lansat ghidul „Inteligența Artificială & Manipularea Percepției Umane”
MESAJ Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”
15:01
Ministrul Apărării, Radu Miruță, după atacurile cu drone de la Dunăre: „Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ce au observat cercetătorii după ce au reconstituit fața lui Homo erectus?
TRAGEDIE Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”
18:24
Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”
SPORT Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie
17:59
Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie
SPORT Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
17:54
Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
FLASH NEWS 🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine
17:45
🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine
LIVE 🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
17:45
🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
ANUL NOU Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii”
17:45
Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii”

Cele mai noi