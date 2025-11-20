Val de concedieri în România. Orașele în care cei mai mulți angajați sunt dați afară

Concedieri peste concedieri în toată România. Dacia va da afară până la 900 de angajați, scrie Profit.ro, în timp ce gigantul Bitdefender concediază 7% din personal. În ce alte domenii și în ce companii vor fi dați oameni afară.

Dacia este într-o perioadă de presiune internă semnificativă, întrucât negocierile cruciale pentru creșteri salariale au început când compania a lansat un program de plecări voluntare. Astfel, 900 de angajați ar putea pleca din cei 11.000. Stimulentele financiare oferite angajaților care optează pentru plecare variază între 24.000 și 200.000 de lei. Ele vor fi calculate în funcție de vechimea în muncă și sunt mai generoase decât în programele anterioare, susține compania.

Și Volkswagen a dezvăluit un plan pe termen lung de reducere a forței de muncă în Germania, cu până la 35.000 de angajați dați afară până în anul 2030. Și în industria IT, 125 de angajați români ai Bitdefender au fost deja dați afară primind compensații. Alte firme gigant precum Bosh, Amazon și Oracle se află printre companiile care au anunțat ajustări de personal. OMV Petrom a spus, de asemenea, că va concedia 10% dintre angajați până în 2027. Vorbim de până la 1.000 de oameni care vor rămâne și acolo fără job. Și companiile puternice caută să își optimizeze costurile, iar dacă ne uităm la nivelul întregii țări, cele mai multe concedieri s-au făcut deja în Capitală, vedem peste 1600 de oameni au plecat, în Arad aproape 800, iar în Sibiu, de asemenea, peste 400. Și în Prahova, Timiș și Brașov sute de angajați au rămas fără job, potrivit Digi 24.

