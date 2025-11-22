Prima pagină » Actualitate » Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”

Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”

Luiza Dobrescu
22 nov. 2025, 22:13, Actualitate
Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”.

În timp ce premierul încerca să prezinte cât mai multe dintre realizările actualului Guvern, românii se întreceau în a-i zice „de dulce” lui Ilie Bolojan, chiar pe pagina oficială de facebook. Câţiva curajoşi chiar i-au transmis, ironic, că sunt prea puţine taxe şi ar mai fi loc de câteva noi. 

În timp ce alte guverne sar în sprijinul cetăţenilor ca să treacă mai uşor peste criza economică prin care trece ţara lorGuvernul de la Bucureşti insistă cu o serie de biruri, care de care mai mari, în condiţiile în care românii abia mai fac faţă cheltuielilor, în prag de iarnă şi de sărbători.

Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan anunţă poverile fiscale ca pe nişte realizări notabile care vor scoate România din criză.

Şi cum românii lucrează foarte bine cu materialul clientului, mai ales când acesta este ofertant, s-au apucat să comenteze pe pagina oficială a lui Ilie Bolojan şi să-i transmită gândurile lor, cu privire la realizările prezentate de Bolojan.

„Duce-te-ai la pachet la Ursula!” îi transmite o internaută supărată. Un altul, cu ironie amară, îi transmite că „o să-ţi crească nasul ca lui Pinocchio”, iar un altul scrie că „Bolojan e foarte simpatic.

Glumele lui foarte drăguţe”. Între timp, un alt internaut comite un act de curaj inconştient şi-i dă şi idei: „Pe actul sexual când puneţi taxă?”  sau „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”.

Altcineva îi aminteşte de strămoşii noştri: „Burebista a tăiat viile, iar tu şi cu Băsescu, pensiile şi salariile”. În final, un alt „fan” ştie şi unde ar vrea să-l vadă pe premier: „Bolojane, a zis mama că te-aşteaptă! Drum bun!”

În timp ce de la Guvernul lui Bolojan lucrurile se văd pe un făgaş foarte bun, românii îl readuc pe premier la realitate, aşa cum ştiu ei cel mai bine: făcând haz de necaz.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce fac japonezii ca să resusciteze economia țării: alocă subvenții pentru facturile la electricitate și gaze. România, inertă

Lista noilor TAXE în 2026. Guvernul Bolojan ne-a pregătit biruri mai mari pe case, pe mașini și pe chirii. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
POVESTE EXCLUSIVĂ Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
05:00
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului