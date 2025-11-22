Val de glume şi ironii pe pagina oficială a premierului Bolojan, la anunţul despre “continuarea reformelor”. „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”

În timp ce premierul încerca să prezinte cât mai multe dintre realizările actualului Guvern, românii se întreceau în a-i zice „de dulce” lui Ilie Bolojan, chiar pe pagina oficială de facebook. Câţiva curajoşi chiar i-au transmis, ironic, că sunt prea puţine taxe şi ar mai fi loc de câteva noi.

În timp ce alte guverne sar în sprijinul cetăţenilor ca să treacă mai uşor peste criza economică prin care trece ţara lor, Guvernul de la Bucureşti insistă cu o serie de biruri, care de care mai mari, în condiţiile în care românii abia mai fac faţă cheltuielilor, în prag de iarnă şi de sărbători.

Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan anunţă poverile fiscale ca pe nişte realizări notabile care vor scoate România din criză.

Şi cum românii lucrează foarte bine cu materialul clientului, mai ales când acesta este ofertant, s-au apucat să comenteze pe pagina oficială a lui Ilie Bolojan şi să-i transmită gândurile lor, cu privire la realizările prezentate de Bolojan.

„Duce-te-ai la pachet la Ursula!” îi transmite o internaută supărată. Un altul, cu ironie amară, îi transmite că „o să-ţi crească nasul ca lui Pinocchio”, iar un altul scrie că „Bolojan e foarte simpatic.

Glumele lui foarte drăguţe”. Între timp, un alt internaut comite un act de curaj inconştient şi-i dă şi idei: „Pe actul sexual când puneţi taxă?” sau „Vă rugăm să nu vă opriţi! Sunt prea puţine taxe. TVA e indecent de mic”.

Altcineva îi aminteşte de strămoşii noştri: „Burebista a tăiat viile, iar tu şi cu Băsescu, pensiile şi salariile”. În final, un alt „fan” ştie şi unde ar vrea să-l vadă pe premier: „Bolojane, a zis mama că te-aşteaptă! Drum bun!”

În timp ce de la Guvernul lui Bolojan lucrurile se văd pe un făgaş foarte bun, românii îl readuc pe premier la realitate, aşa cum ştiu ei cel mai bine: făcând haz de necaz.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce fac japonezii ca să resusciteze economia țării: alocă subvenții pentru facturile la electricitate și gaze. România, inertă

Lista noilor TAXE în 2026. Guvernul Bolojan ne-a pregătit biruri mai mari pe case, pe mașini și pe chirii. Ce taxe și impozite vor plăti românii de la 1 ianuarie