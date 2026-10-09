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O destinație fascinantă de la marginea Europei, evitată de mulți turiști din cauza avertismentelor. Ce ascunde Valea Pankisi

O destinație fascinantă de la marginea Europei, evitată de mulți turiști din cauza avertismentelor. Ce ascunde Valea Pankisi
Sursă foto: Shutterstock
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Pankisi, în Georgia, fosta țară sovietică situată dincolo de marginile estice ale Europei, are de mult timp o reputație controversată. La începutul anilor 2000, cecenii care fugeau din calea războiului purtat de Moscova în patria lor au folosit valea drept refugiu, scrie CNN.

După atacurile din 11 septembrie 2001, Statele Unite au afirmat că în Pankisi se aflau agenți Al-Qaida și au speculat că Osama bin Laden s-ar fi numărat printre aceștia. Aceste acuzații nu au fost, însă, niciodată dovedite. Stigmatul s-a adâncit în anii 2010, când ISIS a recrutat zeci de locuitori din vale, conform sursei menționate anterior.

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Astăzi, lucrurile stau diferit, după cum descoperă vizitatorii care fac totuși această călătorie. Un raport din 2023 al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională a descris Pankisi drept un loc „pașnic”, iar căutările online pentru Valea Pankisi afișează oferte pentru tururi călare, ateliere de împâslire și cursuri de preparare a colțunașilor khinkali.

Sursă foto: Shutterstock

Tradiții neobișnuite

Turismul în Pankisi este încă relativ nou și rămâne limitat în comparație cu destinațiile mai consacrate din Georgia. Totuși, interesul a crescut pe măsură ce au apărut noi unități de cazare, iar operatorii de turism au început să includă valea în itinerariile lor.

Karolina Zygmanowska, ghid la Weekend Travelers Georgia, a început să organizeze excursii în Pankisi în urmă cu câțiva ani.

„Oamenii au cerut excursia, așa că am început să o organizăm. Interesul a apărut după ce am aflat că acolo se deschiseseră mai multe pensiuni”, spune ea. „Au propria comunitate, propria cultură — chiar și mâncarea lor este puțin diferită de cea din alte părți ale Georgiei.”

Majoritatea familiilor care trăiesc în vale sunt kiste, descendenți ai coloniștilor ceceni și inguși care au migrat în Georgia în secolul al XIX-lea. Aceștia vorbesc cecena, pe lângă georgiană și, uneori, rusă. Urmează tradițiile musulmane sufi și sunnite într-o țară predominant creștin-ortodoxă.

În fiecare vineri, femei din întreaga vale se adună la Moscheea Veche din satul Duisi pentru a practica zikr, un ritual înrădăcinat în misticismul sufit. Participantele se deplasează în cerc, recitând cântări, cântând și bătând din palme, în timp ce ritmul se intensifică treptat. Pankisi este singurul loc în care femeile practică zikr. Vizitatorii pot solicita să asiste la ceremonie.

Cum se dezvoltă turismul în Pankisi

Pankisi se află în apropiere de Tușetia, o regiune muntoasă deja populară printre drumeți, însă turismul în valea propriu-zisă abia începe să se dezvolte. În ultimul deceniu, inițiativele comunitare, multe susținute prin ajutor extern, au contribuit la construirea de la zero a unei mici industrii turistice.

Pentru unii localnici, motivația de a primi turiști a depășit dorința de a obține venituri. Margoshvili este membră a Asociației pentru Turism și Dezvoltare din Valea Pankisi (PVTDA), înființată în 2018 de un grup de femei care sperau că turismul va contribui la schimbarea percepției asupra văii.

Eforturile lor au atras atenția la nivel internațional. În 2020, Lonely Planet a inclus Pankisi în ghidul său dedicat Georgiei, Armeniei și Azerbaidjanului. În același an, organizația georgiană pentru promovarea turismului a început să promoveze regiunea pe site-ul său.

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