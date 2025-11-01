Prima pagină » Actualitate » Valentin Stan critică dur mobilizarea lui Moșteanu și acțiunile MApN: „Aceste nulități în uniformă”/ „Hal de dezastru în care este această instituție”

Luiza Dobrescu
01 nov. 2025, 18:00, Actualitate
Invitat la emisiunea „Marius Tucă Show”,  Valentin Stan a vorbit și despre „bătaia de joc cu mobilizarea” românilor care să-și „apere familiile”, după cum a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Analistul politic comentează absurdul unei convocări „de îndată”, în condițiile în care armata nu știe nimic despre rezervistul convocat și cu ce se ocupă și dacă poate răspunde în timp util apelului. 

Valentin Stan a prezentat un ghid pentru rezerviști creat de armata din Marea Britanie și care prevede ca o astfel de convocare să aibă loc cu 28 de zile înainte, nu cu „o zi-două înainte”, așa cum susține ministrul Apărării.

Afirmația istoricului a plecat de la o altă declarație a lui Moșteanu în care spunea că Armata Română a convocat rezerviștii în baza unei cutume care se practică în rândul țărilor NATO.

„Întâi, te uiți cine e! Că s-ar putea să fie CEO la o firmă de zeci de miliarde. Nu există, măi, militarilor rezerviști abstracți! Nu-l extragi ca pe un castravete din borcan! În momentul acela vei crea foarte multe disfuncții în sistemul pe care tu spui că-l aperi cu arma în mână!(…) Se aude, Moștene? Vrei să-ți dau și un preaviz de 28 de zile? „, spune Valentin Stan.

Istoricul spune că „de îndată” înseamnă „cât de repede poți”, nu de pe o zi pe alta, în condițiile în care Armata Română, comandată de generalul de brigadă Gheorghiță Vlad, nu deține informații despre rezerviștii convocați.

Valentin Stan îl mai acuză pe Ionuț Moșteanu și de faptul că minte atunci când spune că procedura aplicată de Armata Română în cazul convocării rezerviștilor români este una standard la nivelul statelor NATO.

