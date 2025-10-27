Vămile au tăiat doar unul dintre ”capetele” grupării mafiote Socar-Jetfly! Au retras autorizația antrepozitului prin care s-au făcut evaziuni fiscale de sute de milioane €, dar continuă să protejeze gruparea | DOCUMENT

Autoritatea Vamală Română a răspuns la solicitarea Gândul – care a făcut dezvăluiri EXCLUSIVE cu privire la una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România care s-a țesut în ultimii ani – în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Reporterii Gândul au devoalat schema de operare care generează zeci și sute de milioane lunar, autoritățile statului suspectând că se operează și un prejudiciu la bugetul de stat în formă continuată.

În spatele acestei scheme de operare sunt evazioniști care controlează zeci de firme paravan și cauzează un prejudiciu de sute de milioane euro în mai multe state UE, inclusiv în România.

Gruparea în cauză, despre care Gândul a prezentat informații șocante, beneficiază de suportul unor foști și actuali funcționari ai statului, care oferă consultanță și protecție fenomenului evazionist pe tot lanțul de comercializare, dar și, ulterior, în cercetarea penală și instanțele judecătorești. Astfel, beneficiarii reali s-au sustras condamnărilor, iar prejudiciile încă n-au putut fi recuperate. (Articolul integral AICI)

Ce a transmis Autoritatea Vamală Rom ân ă după dezvăluirile G ÂNDUL

Autoritatea Vamală Română a precizat în informarea transmisă că „autorizația de antreprenoriat fiscal de depozitare a fost revocată prin Decizia nr. 246 / 21.08.2025, emisă de Direcția Vamală București, urmare a deficiențelor constatate de către Biroul Vamal de Interior Prahova, în ceea ce privește neîndeplinirea condițiilor de autorizare.”

În concret, oficialii Vămii susțin că autorizația antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești figurează în stare NEVALID, începând cu data de 2 septembrie 2025, menționând că „structurile teritoriale au demarat periodic acțiuni de monitorizare și control în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniul accizelor și al regimului discal al produselor energetice.”

„Nu deținem informații privind existența unor presiuni, influențe sau intervenții în activitatea JETFLY HUB S.R.L”

Cu toate acestea, Autoritatea Vamală Română ține la sertar datele constatate, invocând ”confidențialitatea informațiilor”: „Datele oficiale rezultate din verificările efectuate, cât și concluziile acestora nu pot fi comunicate public conform art.12 din Legea 544/2001, întrucât fac obiectul activităților specifice de control și al confidențialității informațiilor fiscale. Operațiunile de import/export nu au fost derulate prin Biroul Vamal de Interior Prahova, iar în ceea ce privește taxele datorate și încasate la bugetul de stat, acest aspect intră în aria de competență a autorității fiscale teritoriale în raza căruia societățile menționate sunt înregistrate ca plătitori de taxe și impozite”.

Pe de altă parte, Vămile se delimitează și de Ancheta penală, arătând că ”Aspectele privind eventualele anchete fiscale sau penale intră în competența organelor de urmărire penală și a altor instituții abilitate, cu care Autoritatea Vamală Română cooperează în limitele legii. Precizăm că nu deținem informații privind existența unor presiuni, influențe sau intervenții în activitatea operatorului economic JETFLY HUB S.R.L.”.

”Eventualele solicitări de autorizații ca antrepozit fiscal de depozitare se analizează de către autoritatea vamală (de structurile de specialitate) exclusiv în baza prevederilor legale și a documentației depuse de solicitant. În prezent, în evidențele Biroului Vamal de Interior Prahova nu figurează înregistrată o solicitare din partea societății JETFLY HUB SRL, privind acordarea unei autorizații de antrepozit fiscal”, mai precizează Autoritatea Vamală Română la solicitarea Gândul.

Reamintim că această schemă de evaziune petrolieră despre care Gândul a scris are cinci paliere și reunește persoane care, în ultimii 20 de ani, au fost implicate în activități ce au generat prejudicii de sute de milioane de lei la bugetul de stat. Iar bani negrii au susținut din umbră pasivitatea autorităților, au împiedicat schimbările legislative și au încurajat deschiderea de noi canale de distribuție.

Recent, CANCAN a făcut dezvăluiri legate de CEO-ul companiei de stat SOCAR PETROLEUM, Ramil Asadulzade (CITEȘTE AICI despre relația secretă cu șefa de la HR!). Firma respectivă este o subsidiară a gigantului SOCAR din Azerbaidjan și a pătruns în urmă cu mai mulți ani pe piața din România.

Concret, SOCAR PETROLEUM S.A. (sau SOCAR ROMÂNIA) importă în România vapoare de motorină în regim suspensiv de taxe – în antrepozitul Vamal din Constanța – iar întreaga cantitate o vinde tot în regim suspensiv către o firmă controlată de off-shoruri azere și turcești.

Atât SOCAR, cât și firma respectivă transferă motorina, ulterior, către antrepozitul fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești, folosind garanția vamală terminalului din Constanța care alocă spații pentru depozitare și permite folosirea garanției pentru deplasarea motorinei în regim suspensiv până la Ploiești. CITEȘTE AICI DEZVĂLUIRILE INTEGRALE!

Dar de aici încep să apară semnele de întrebare! Pentru că antrepozitul fiscal – Jetfly Hub SRL Ploiești – care are ca acționar unic firma din Emirate Arabe Unite – Master Chem Oil DMCC – controlată de Dan Berendel – – este implicat în multe dosare de evaziune fiscală. Și nu doar în aceste cauze, ci și în dosarul licitației carburanților neconformi livrați pentru MIG-urile MAPN, unde prejudiciul a fost fixat la de 6.5 milioane euro.

Ce a făcut JETFLY HUB după ce a intrat în insolven ță

SOCAR și ALKAGESTA – o altă firmă de asemenea cu acționariariat azero-turc – au adus zeci de mii de tone de motorină fără taxe cu vapoare, descărcate în Constanța și revândute din Ploiești.

Pentru a-și șterge urmele schemelor evazioniste, JETFLY HUB a intrat în insolvență, a înstrăinat activele, iar în luna septembrie 2025 a început să taie calea ferată, conductele, și să le reloce împreună cu rezervoarele în altă locație.

Prietenia administratorului Dan Berendel – Jetfly cu Ramil Azaduladze – CEO SOCAR ROMÂNIA a deschis apetitul infracțional pentru afacerile viitoare, SOCAR promițând sprijinul logistic și furnizarea de carburanți pentru relocarea activelor Jetfly pe altăcompanie și alt teren, pentru care SOCAR va folosi influența asupra Vămii pentru reautorizare.

C ât se întinde “caracati ța” Jetfly

Semnalul de alarmă tras de jurnaliștii GÂNDUL, în cadrul dezvăluirilor făcute, au fost confirmate, pe de altă parte, și de către ANAF care a descoperit că ordinele de plată false de la Trezoreria din Craiova fac parte tot din “caracatița” Jetfly. În acest context, ANAF a dispus de urgență demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.

Decizia a venit, după ce nereguli grave au fost identificate de inspectorii ANAF la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.Este important de precizat că, din această valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plătită niciodată, iar o sumă distinctă de peste 1 milion de lei a fost restituită nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile.

Mai exact, în perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorină, pentru care trebuia să achite înaintea efectuării livrării produselor suma reprezentând accize în valoare de 2,2 milioane de lei.

Pentru a scoate motorina, societatea a prezentat la antrepozitul autorizat 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor.

Însă, în urma unui control efectuat de Antifraudă, s-a descoperit că sumele respective nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificările efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată – în valoare de 1,15 milioane lei – au fost procesate.

Și pentru ca ecuația să se complice și mai mult, în mod surprinzător aceste sume au fost restituite societății în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligații fiscale de plată pentru accize.

Cu alte cuvinte, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale.

Controale de integritate la Trezoreria Craiova. Ministrul Finanțelor: “Ies la iveală jafurile cu complici din interior”

Alexandru Nazare a precizat că acest caz indică ”nu doar o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, ci și o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului.”

În acest context, ANAF a dispus de urgență sesizarea autorităților de urmărire penală pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală.

“Ies la iveală jafurile cu complici din interior. Antifrauda ANAF a anunțat o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova. În prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei.

Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect. Integritatea și corectitudinea nu sunt opționale, iar mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba”, a punctat ministrul Nazare în această speță controversată care ajunge să devoaleze și să deconspire o întreagă “caracatiță” fiscală.

