12 nov. 2025, 00:02, Știri externe
Se apropie momentul izbucnirii unui nou război. Cel mai avansat portavion al SUA a ajuns lângă America de Sud

Portavionul USS Gerald R. Ford s-a alăturat prezenței militare considerabile din Marea Caraibilor, sugerând că administrația Trump intenționează să declanșeze un război pe continentul sud-american. 

Portavionul USS Gerald R. Ford de ultimă generație este cel mai mare din lume și se află în fruntea grupului de atac alcătuit din distrugătoare și alte zeci  de nave de război, inclusiv un submarin, toate acestea fiind staționate în Puerto Rico,  scrie Washington Post.

Nicolas Maduro a mobilizat forțele terestre, maritime, aeriene, fluviale și milițiile civile pentru a contracara cea mai mare prezență militară americană în regiune de la Invazia Panamei în 1989.

Președintele Donald Trump susține că a consolidat forța militară masivă ca parte „a războiului împotriva drogurilor”. În ultimele luni, SUA au dus o campanie de lovituri aeriene asupra ambarcațiunilor suspectate pentru „narcoterorism”, ucigând peste 70 de persoane în apele sud-americane.

