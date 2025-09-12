Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 12-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 12-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România

12 sept. 2025, 10:15, Actualitate
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 12-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România
Specialiștii Accuweather au întocmit noua prognoză meteorologică pentru perioada 12-21 septembrie 2025. Noile date indică o răcire a valorilor termice în România, în următoarea perioadă, iar în anumite zone ale țării se vor înregistra precipitații. 

Update 12 septembrie 2025, ora 10:15. Vremea se răcește astăzi, 12 septembrie 2025. Meteorologii au anunțat ploi, vânt puternic și, pe alocuri, descărcări electrice. Vezi AICI zonele din România unde se vor înregistra precipitații, dar și temperaturile maxime ale zilei. Vezi cum va fi vremea la munte și la mare, în această zi de vineri, și la cât ajunge temperatura apei Mării Negre.

Prognoza zilei arată că, cel puțin la această oră (07:30), în mai multe zone ale țării sunt așteptate ploi. Temperaturile se află sub 20 de grade Celsius, în termometre. Meteorologii Accuweather anunță, în schimb, câte zile ploioase vor fi în următoarea perioadă, în România.

Accuweather: vremea în România, vineri, 12 septembrie 2025

Pentru zona Municipiului București, meteorologii ANM, în schimb, anunță că vremea se va răcori, cel puțin vineri, 12 septembrie 2025. Până la ora 20:00, București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează ploile însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului. Temperatura maximă a zilei nu trece de 25 de grade Celsius.

La nivelul țării, temperaturile medii se vor situa între 24 și 28 de grade Celsius.

Accuweather anunță zile ploioase și o răcire accentuată a vremii

Specialiștii Accuweather, în schimb, anunță că perioada următoare va fi presărată de temperaturi ușor mai blânde, dar și de zile în care se vor înregistra precipitații. La o scurtă vizualizare a prognozei întocmite pentru marile orașe, se observă că temperaturile maxime se vor situa sub 29 de grade Celsius. Vezi în galeria foto prognoza completă pentru luna septembrie pentru orașele București, Brașov, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Cluj-Napoca și Arad.

Perioada 12-21 septembrie 2025:

  • București: temperaturi maxime situate între 24 și 29 de grade Celsius. Azi (12 septembrie) se înregistrează precipitații.
  • Constanța: temperaturi maxime situate între 23 și 25 de grade Celsius. Pe 12 și 21 septembrie se înregistrează precipitații.
  • Brașov: temperaturi maxime situate între 18 și 23 de grade Celsius. Azi va fi furtună, iar pe 19 și 20 septembrie va ploua.
  • Timișoara: temperaturi maxime situate între 23 și 29 de grade Celsius.
  • Iași: temperaturi maxime situate între 19 și 25 de grade Celsius. Azi și pe 17 septembrie va ploua.
  • Satu Mare: temperaturi maxime situate între 20 și 25 de grade Celsius. Azi, pe 18 și 19 septembrie 2025 va ploua.
  • Craiova. temperaturi maxime situate între 24 și 27 de grade Celsius. Pe 12 și 13 septembrie 2025 va ploua.
  • Arad: temperaturi maxime situate între 22 și 28 de grade Celsius. Pe 14 septembrie va fi furtună.
  • Cluj-Napoca: temperaturi maxime situate între 19 și 25 de grade Celsius., Pe 12, 14, 15, 17, 19 și 21 septembrie va ploua.

Sursă foto:  Accuweather / Shutterstock

