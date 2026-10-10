Bucureștenii și transportatorii care tranzitează Bucureștiul mai au de așteptat deschiderea completă a inelului de autostradă A0 în partea nordică. CNAIR a schimbat data finalizării în baza de date a proiectelor de infrastructură.

Deși A0 a fost inclusă pe lista inaugurărilor din acest an, situația Pizzaroti nu le permite bucureștenilor și transportatorilor să se bucure. Așadar, Bucureștiul mai are de așteptat câteva luni până când va intra în rândul marilor capitale europene, cu o centură la nivel de autostradă care să țină traficul greu în afara centrului.

Pizzaroti anunță întârzieri

Bucureștiul nu va avea în 2026 o centură cu statut de autostradă pe toată circumferința orașului, deși planurile pentru ultimul trimestru al acestui an includeau inaugurarea celor două segmente din Lotul 1, Corbeanca – Mogoșoaia – A1.

Constructorii Asocierii IMPRESA PIZZAROTI& C SPA ITALIA S.P.A. – RETTER PROJECTMANAGEMENT au lucrat în ritm diferit în teren. Dacă Ritter a finalizat, practic, lucrările și ar putea deschide autostrada, Pizzaroti este anunțată de autorități ca având întârzieri. Presiunile CNAIR de finalizare în 2026 au rămas în van, iar compania de drumuri a afișat ca termen de finalizare trimestrul 2 din 2027, cu an de deschidere 2027.

Valoarea proiectului a fost majorată cu 1 miliard de lei

În mod normal, dacă secțiunea construită de Ritter ar avea posibilitatea descărcării traficului, aceasta ar putea fi inaugurată. Însă Lotul 1 nu a fost prevăzut cu o astfel de bretea în zona Mogoșoaia. Construirea uneia acum, în timp util, ar fi imposibilă, potrivit Profit.ro.

Singura speranță a șoferilor mai rămâne ca lucrările să se termine în prima jumătate de an, urmând ca în vara viitoare să putem circula pe întreaga lungime a autostrăzii de centură A0. Lotul 1 a fost licitat în 2023, iar lucrările au demarat acum 3 ani, având o lungime de 17,5 km. Valoarea totală a proiectului a fost majorată la peste 1 miliard de lei.

În afara Lotului 1, alte două loturi așteaptă deschiderea, în zona Afumați – Pantelimon – A2, respectiv Loturile 3 și 4, aflate tot în construcție, dar într-un stadiu mult mai avansat. Pe Lotul 3, constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corp. Ltd. a ajuns la 96% potrivit datelor CNAIR, speranțele pentru o deschidere pe final de an fiind ridicate.

Lotul 4 se apropie de 100%, deschiderea fiind strict legată de celălalt lot, căci nu există nici aici nod de legătură cu infrastructura existentă, în zona DN3. Pe această parte a inelului sunt condiții reale de deschidere în acest an, așadar, cel puțin între DN1 și A3 se va putea circula în câteva săptămâni.

Harta autostrăzilor

România are în acest moment în circulație 1.476 de kilometri de autostradă. Teoretic, mai are în construcție alți 991 kilometri, care vor fi finalizați, dacă se respectă contractele, în următorii minim 4 ani. Alți 321 kilometri sunt în proceduri diverse de licitație, dar termenul de finalizare nu este unul cert, având în vedere că cel mai important instrument de finanțare, PNRR, s-a închis.

La finalul anului 2031, România ar putea avea o lungime totală de 2.255 kilometri de autostradă și drum expres în circulație, cu condiția să nu apară blocaje pe proiectele în execuție.