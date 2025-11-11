Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, este acuzat chiar de prietena sa, Carmen Uscatu, de incompatibilitate.

Bianca Dogaru
11 nov. 2025, 10:55, Actualitate
Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews. Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde deține în continuare drept de vot.

Carmen Uscau și Oana Gheorghiu – „Dăruiește Viață”

„Decizia Oanei a pus „Dăruiește Viață” într-o situație vulnerabilă, pe care i-am comunicat-o ulterior. E dreptul ei legal de a fi membru în Guvernul României și e tot dreptul ei legal de a rămâne membră într-un ONG cu drept de vot. Însă este o incompatibilitate pe care a creat-o în fața celor care susțin Dăruiește Viață și în fața sponsorilor”, a declarat Carmen Uscatu la Digi 24.

Uscatu confirmă că există sponsori care și-au exprimat rezerve după anunțul numirii Oanei Gheorghiu în Guvern și a adăugat că situația îi obligă pe parteneri să-și calculeze riscurile.

„În contractele anterioare am semnat declarații prin care spuneam că niciun membru al organizației nu este membru în Guvern. După anunțul numirii, unii sponsori ne-au scris să întrebe dacă Oana mai are drept de decizie în ONG. Iar ea are.Unii ar putea decide să nu mai sponsorizeze în viitor. Acest lucru nu e etic față de eforturile echipei, dar este o realitate. Am discuții cu sponsorii și le-am comunicat că voi veni cu un plan care să asigure independența organizației”, precizează Uscatu.

Întrebată despre valoarea fondurilor aflate sub „semnul întrebării”, Carmen Uscatu evită să dea cifre exacte.

„Nu pot să vă spun ce sume sunt în această situație, nu am cum să fac un calcul. E vorba și despre percepție, nu doar despre bani. Tot ce se întâmplă acum reprezintă o vulnerabilitate, iar eu sunt răspunzătoare să continui proiectele,” a precizat aceasta.

Uscatu a confirmat că i-a cerut Oanei Gheorghiu să se retragă complet din Adunarea Generală a Organizației.

„I-am cerut acest lucru într-un mod informal și apoi într-un mod formal. Aștept ca săptămâna viitoare Oana să-mi comunice ce a decis în această privință, pentru a ști cum mergem mai departe. Oana nu a renunțat încă la calitatea de membru fondator cu drept de vot. I-am cerut și în scris.”

Oana Gheorghiu, depunere de jurământ la Palatul Cotroceni, ca vicepremier al României ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Uscatu afirmă că organizația a aflat numirea „în același timp cu opinia publică”. Echipa lucrează acum la un plan clar care separă rolul din Guvern de orice rol din ONG. Oana Gheorghiu se autosuspendă din pozițiile executive și din funcția de copreședinte al Conisliului Director. Adunarea Generală are drept de decizie.

„Dar vreau să-i asigur pe toți sponsorii și pe toţi donatorii că lucrăm la un plan prin care să separăm aceste roluri ale Oanei Gheorghiu, care în acest moment are drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” şi are şi un rol în Guvernul României. Ea s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociației şi din rolul de co-preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei. Structura de deasupra este însă Adunarea Generală, formată din trei membri fondatori, eu, Oana şi Bianca Voinescu. Adunarea Generală este organismul suprem de decizie într-o organizație non-guvernamentală,” a declarat Uscatu.

Cofondatoarea arată spre standarde uzuale din Europa. În alte state, un membru al Guvernului nu rămâne în structurile de decizie ale unui ONG. Uscatu nu comentează decizia Oanei Gheorghiu și vorbește despre o motivație „de a face un bine mai mare țării”. În schimb, pune accent pe obligația față de donatori și pe nevoia de transparență totală.

Despre bani și salarii, Uscatu oferă cifre: „3,4% din veniturile asociației merg pe salarii. Avem raport anual și audit. Nu ascundem nimic.” Ea respinge acuzațiile de risipă și explică: „Un ONG mare are proiecte complexe și are nevoie de personal plătit corect. „Am investit 53 de milioane de euro în spitalul pentru copii. Oamenii ne dau încredere. Tratăm această încredere ca pe un bun public”.

Carmen Uscatu spune că „Dăruiește Viață” nu își schimbă misiunea. Proiectele continuă.

„Da, există un risc de pierdere de finanțare. Da, există un val de critici. Mergem mai departe. Ținem minte de ce facem totul: pentru copiii care au nevoie de îngrijire.” 

 

Surse foto: Mediafax foto

