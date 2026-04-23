Vicepremierul Marian Neacşu(PSD) a ieşit de la discuţiile cu liderul social democraţilor, Sorin Grindeanu, cu o altă variantă legată de condiţiile în care îşi vor prezenta demisiile secretarii de stat ai partidului.

În contextul depunerii unei moţiuni de cenzură pentru alungarea Guvernului Iie Bolojan, Neacşu a transmis, într-o discuţie cu jurnaliştii la parlament, că demisiile se vor depune odată cu moţiunea.

Fapt care ar putea avea sau nu loc, având în vedere că PSD spune că mai are nişte calcule de făcut în acest weekend.

Între timp, SOS iniţiază şi depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR şi aşteaptă să vadă cine va avea curaj să o semneze.

Acesta a plecat spre Guvernul României acolo unde, la ora 14.00, toţi miniştri PSD îşi vor depune demisiile.

Turbulenţele politice îl încurcă la SAFE pe ministrul Radu Miruţă: „Există un risc major să pierdem contractele”

SOS depune moţiune de cenzură împotriva guvernului PNL- PSD- USR-UDMR