Vicepreședintele ASF, despre prețurile la asigurările RCA: „Creșterile nu sunt atât de MARI”

Sorin Mititelu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a explicat că analiza datelor pentru luna iunie 2025 și august 2024, arată că majorările nu sunt generalizate și nu depășeșsc valori semnificative.

„Per total, dacă ar fi doar iulie-iunie 2025, deși nu este chiar o comparație corectă 100%, întrucât au structuri diferite, aceste portofolii sunt alte mașini, cu alte cuvinte, o analiză mai apropiată, mai corectă de ar fi fost între iulie 2025 și august 2024. Ei bine, per total portofoliu, absolut toate tipurile de vehicule, creșterea nu a fost, a primei medii, cu mai mult de 1%. Iar dacă mergem în detaliu și ne uităm pe câteva categorii de vehicule, ei bine, la autoturisme, persoane fizice, în perioada menționată, creșterea a fost undeva la 3%”, a spus Sorin Mititelu la a spus Sorin Mititelu la Digi24.

El a subliniat că în anumite zone, precum București-Ilfov, s-a observat o ușoară creștere la autoturismele pe persoane fizice, în timp ce la mijloacele de transport marfă și în alte segmente s-au înregistrat scăderi.

„Am observat o evoluție, o ușoară creștere la autoturisme persoane fizice în București-Ilfov, o scădere la mijloacele de transport marfă, ușoară scădere, dar aici evoluțiile sunt influențate destul de mult de mecanismul asiguratului cu risc ridicat. O ușoară scădere în anumite segmente la autoturisme persoane fizice în restul țării. Deci acestea sunt câteva tendințe la nivel de segment, însă per total, evoluțiile n-au fost majore. N-a fost acea creștere anunțată ca fiind una spectaculoasă, pentru că nu avea de ce să fie”.

Sorin Mititelu a menționat că sistemul RCA este „destul de echilibrat” și că ASF colectează date pentru o nouă analiză a pieței, ale cărei rezultate vor fi prezente în a doua parte a lunii.

În martie 2025, Guvernul României a decis ridicarea plafonului maxim al tarifelor RCA, o măsură care urma să permită asiguratorilor să ajusteze prețurile pe baza riscului real, după ani de plafonare artificială. Evoluțiile recente au loc pe fondul discuțiilor privind modernizarea pieței RCA și creșterea transparenței în modul de calcul al tarifelor, măsuri promovate de ASF în ultimele luni.

