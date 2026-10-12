Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru susține că PSD și AUR vizează suspendarea președintelui și pledează pentru un guvern tehnocrat

Deputatul PNL Alexandru Muraru lansează acuzații grave la adresa PSD, după ce parlamentari social-democrați ar fi semnat pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Liberalul susține că inițiativa nu mai poate fi tratată drept ”un episod minor” și afirmă că mai sunt necesare doar 18 voturi pentru ca demersul susținut de AUR și alte formațiuni să ajungă la pragul necesar. Muraru vorbește, în același timp, despre viitorul Guvern Luca Niculescu și susține varianta unui cabinet integral tehnocrat, cu un mandat de șase luni.

”În ultimele 48 de ore, lucrurile s-au schimbat radical. Semnăturile parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod minor. Este o operațiune pusă în mișcare în aceste zile, care seamănă izbitor cu noiembrie 2024. Mai lipsesc 18 voturi. Cu ajutorul PSD, ele se vor aduna pentru AUR și celelalte formațiuni extremiste în câteva luni.

Am criticat deschis multe dintre deciziile președintelui Nicușor Dan și nu retrag nimic. Dar am spus încă din iunie: o suspendare pornită de partidele extremiste este un demers grav, pe care PNL nu îl va gira. Una e să critici un președinte, alta e să îi predai cheile țării lui Simion”, a spus Alexandru Muraru pe pagina sa de Facebook.

”PNL nu dă un cec în alb”

Muraru interpretează lipsa unor sancțiuni împotriva parlamentarilor PSD care ar fi semnat documentul drept dovada că demersul beneficiază de acceptul conducerii social-democraților.

”PSD a trecut brusc de la declarații împotriva AUR la cooperare concretă. Practic, nu mai există nicio linie roșie. Iar faptul că propriii parlamentari semnează și partidul nu îi sancționează arată un singur lucru: este un plan aprobat de conducerea PSD.

Cât despre Guvernul Luca Niculescu, PNL nu dă un cec în alb. Vrem să vedem programul de guvernare și lista de miniștri. Am spus mereu că un guvern tehnocrat e o soluție strict excepțională. Acum suntem exact într-un astfel de moment: un cabinet tehnocrat, pentru șase luni, care să facă bugetul pe 2027, să treacă România peste iarnă și să gestioneze crizele. Singurul partid care se opune unei formule complet tehnocrate este PSD. Întrebați-vă de ce”, a încheiat liberalul.