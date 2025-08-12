Victor Ponta anunță: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%. USR moare de grija lui Ion Iliescu”

Deputatul Victor Ponta, fost premier al României, tocmai a anunțat că „au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct!”. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu puțin timp, fostul premier Victor Ponta a publicat câteva date referitoare la creșterea ratei inflației în România. Lucru care duce, inevitabil, la scăderea pensiilor și salariilor.

„Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct! Guvernul mărește taxele și impozitele, dar nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide. USR moare de grija lui Ion Iliescu. PSD moare de dragul Ministerului Transporturilor și al funcției de președinte al Camerei Deputaților. PNL moare pentru că este condus de USR. UDMR este bine, ca întotdeauna. România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă! Era rău – noroc că ați salvat Țara și atunci”, a scris Ponta, pe pagina sa.

