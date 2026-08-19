Fostul premier PSD Victor Ponta a lansat miercuri un atac la adresa USR, pe fondul crizei politice, afirmând că mediul de afaceri și firmele românești sunt cele care suportă costurile actualei situații. De asemenea, Ponta i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze un prim-ministru care să formeze un nou guvern.

Ponta îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ponta arată că firmele românești au ajuns „cu apa la gură” și acuză USR că urmărește slăbirea economiei românești și creșterea dependenței de capitalul străin.

„Mediul de afaceri românesc decontează prețul crizei politice, iar firmele românești sunt «cu apa la gură»! Useriștii stau la guvernare tocmai pentru că au sarcina de a distruge economia românească și de a ne face total dependenți de banii și firmele străine și aserviți acestora! Este însă datoria constituțională, politică și morală a Președintelui să desemneze un prim-ministru care să formeze un guvern competent, capabil să salveze economia!”, a transmis Victor Ponta pe Facebook.