Victor Ponta, fost premier, intervine în scandalul numirii vicepremierului Oana Ghoerghiu, după dezvăluirile făcute de Gândul conform cărora noua numire a premierului Bolojan a avut în trecut poziții împotriva Administrației americane Trump și chiar l-a numit pe președintele SUA „golan”. Ponta publică pe pagina sa de Facebook un mesaj la adresa numirii vicepremierului, împreună cu articolul Gândul. Oana Gheorghiu, fondatoare a asociației „Dăruiește viață”, a fost propusă ieri pentru postul de vicepremier de către premierul Ilie Bolojan.

„Dar ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca Vicepremier al României despre președintele Trump? Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este o țară condusă de oamenii lui Soros, care de fapt urăsc din inimă tot ceea ce reprezintă astăzi SUA?”, a scris Victor Ponta.

Gândul a dezvăluit mesajul virulent, transmis de Oana Gheorghiu pe rețelele sociale, în care i-a criticat pe Donald Trump și J.D. Vance, în contextul primei întâlniri tensionate, dintre președintele Zelenski și liderul de la Casa Albă, desfășurată la Washington, din luna februarie.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Володимир зеленський, Volodimir Zelenski este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu la acea vreme. Dar nu numai! Citește AICI pozițiile Oanei Gheorghiu la adresa lui Donald Trump.

Pe marginea acestui subiect dezbătut de Gândul, Victor Ponta a intervenit cu un mesaj pe pagina personală de Facebook. „Ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna?”, se întreabă acesta.

„În România, pentru propagandiști, propriile vorbe nu contează. Și ce dacă ai măscărit Catedrala, iar apoi te duci și stai în primul rând? Ce contează dacă l-ai înjurat pe Trump și pe echipa lui, iar apoi leșini de plăcere când prinzi o poză cu un apropiat al lui Trump? Ce contează dacă spui că nu mărești TVA-ul și taxele, dar le mărești în fiecare zi? Ce contează dacă spui că te lupți cu „PSD – ciuma roșie”, dar apoi te pupi la fiecare ședință de Guvern? Important este că le merge tot timpul! PROPAGANDA „dresorilor de foci” nu pune preț pe cuvinte — ele sunt doar un instrument pe care îl folosesc, de 25 de ani, ca să păcălească aceiași oameni, să voteze în același fel, din frustrare și ură, fără să înțeleagă că sunt manipulați mereu împotriva propriei țări și a propriilor interese. Dar ce ne facem dacă cineva din Administrația SUA chiar citește ceea ce a scris doamna propusă ca Vicepremier al României despre președintele Trump? Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este o țară condusă de oamenii lui Soros, care de fapt urăsc din inimă tot ceea ce reprezintă astăzi SUA? Sunt consecințe sau nu? Serviciilor din România li s-a cerut o analiză de către premierul Bolojan înainte de a face propunerea? Președintele Dan are pe masa sa această analiză? Va decide în interesul României sau doar în interesul și orgoliul „propagandei”? O să ne lămurim în câteva zile”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

Amintim că și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier, în persoana Oanei Gheorghiu, în urma afirmațiilor acesteia de pe social-media, în care adresa jigniri la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, dar a lui J.D. Vance. Citește mai multe amănunte AICI!

