Cum a răspuns Victor Ponta mesajului prin care Oana Gheorghiu le cerea tuturor parlamentarilor „înțelepciune și curaj", înainte de votarea moțiunii

Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu

Victor Ponta a răspuns mesajului Oanei Gheorghiu, care le-a cerut tuturor parlamentarilor „înțelepciune și curaj” înaintea de votarea moțiunii de cenzură. Fostul premier i-a transmis actualului vicepremier că problemele României nu se rezolvă cu „ elemente” de PR.

Pe Facebook, Victor Ponta își începe textul cu mesajul „stimată doamnă Viceprim-ministru”.

Ponta: „Un minim efort de documentare…”

„Vă mulțumesc pentru mesajul primit de la echipa dumneavoastră de comunicare, mesaj identic adresat tuturor parlamentarilor români cu ocazia moțiunii de cenzură. Este o inițiativă apreciabilă de PR, dar, ca orice inițiativă strict de PR, are și erori”, își începe mesajul Victor Ponta.

Mai departe, liderul PSD arată următoarele:

Un minim efort de documentare din partea colaboratorilor dumneavoastră ar fi indicat faptul că «dl deputat Ponta Victor Viorel» este aceeași persoană care, în calitate de prim-ministru, a coordonat și implementat atât restructurarea Hidroelectrica, cât și listarea duală, pe piețele de capital de la Londra și București, a Romgaz , Electrica si Nuclearelectrica.

Deși aveam o legitimitate politică dată de votul românilor la alegeri, o majoritate parlamentară extrem de stabilă și o echipă cu experiență în domeniul economic (nu în zona de funcționare a unui ONG), eu atunci am informat, consultat și am colaborat cu toate instituțiile statului, începând chiar cu Parlamentul, în vederea succesului unor asemenea operațiuni complexe – și chiar am reușit.

„M-aș bucura să văd că ați înțeles această realitate”

Această scrisoare și prezentare, făcute de echipa dumneavoastră de PR cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură, nu mi-a dat increderea necesară ca ne aflăm acum in situatia in care sa avem garantat un succes al vânzărilor de actiuni in sensul intereselor legitime ale Guvernului si ale Romaniei!

În final, experiența m-a ajutat sa inteleg ca deciziile economice majore implica multe alte elemente decat un simplu PR ( usor de transformat in pura propaganda)! In masura in care veti ramane in functia guvernamentala actuala m-as bucura sa vad ca ati inteles aceasta realitate!

Cu stimă !

Deputat Victor Ponta”.

