Prima pagină » Actualitate » Victoria lui Peter Magyar în Ungaria are ecou în România. Se va înființa un nou partid maghiar în Transilvania, rivalul UDMR-ului

După ce Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare în Ungaria, schimbările vor fi resimțite și în România. Va fi înființat un nou partid maghiar în România, rival pentru UDMR.

În acest context, Istvan Katai va înființa, în Transilvania, Partidul Unității Maghiare din România (RMEP). Acesta va extinde curentul promovat de Peter Magyar în Ungaria, relatează știripesurse.

Un nou partid maghiar va fi înființat în Transilvania

Fondatorul partidului RMEP, István Kátai, a precizat într-o postare pe Facebook că viitorul comunității maghiare din Transilvania trebuie construit, nu decis de alții.

„Acesta este un proces în care te poți implica capitol cu ​​capitol. Pentru că eu cred că reprezentarea nu poate fi un privilegiu și nu poate funcționa fără implicarea comunității. Viitorul comunității maghiare din România nu trebuie să fie decis de câțiva actori, ci trebuie să-l construim împreună – oriunde am trăi: la București, Oradea, Baia Mare sau Zalău, Sfântu Gheorghe sau Sibiu, Budapesta sau Toronto, Zalaegerszeg sau München”, a scris István Kátai în postarea sa.

Tot al a adăugat că scopul partidului este de a construi o comunitate maghiară puternică în România.

„Scopul TT – RMEP nu este doar supraviețuirea”, „trebuie să construim o comunitate maghiară din România care să fie puternică, identică cu sine, organizată și capabilă de acțiune; care nu plutește în derivă, ci este capabilă să-și modeleze propriul viitor. Această cale are două fundamente: Integritatea şi Onestitatea”.

