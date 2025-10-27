Dosarul COLDEA se complică, după decesul fostului șef al Direcției Juridice a SRI. Rudele lui Dumitru Dumbravă, introduse în dosar ca parte civilă

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, s-a prezentat luni la Curtea de Apel București pentru primul termen din procedura de cameră preliminară, în dosarul în care este inculpat alături de Dumitru Dumbravă, decedat recent, avocatul Doru Trăilă și afaceristul Dan Tocaci.

Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, decedat în urmă cu o lună, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Doru Tocaci sunt acuzați de trafic de influență, intervenții în cauze penale în schimbul unor sume de bani și favoruri.

În cadrul ședinței de pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis amânarea cauzei „în vederea introducerii moștenitorilor inculpatului Dumbravă Dumitru” – măsură prevăzută de art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală, care permite continuarea procedurilor privind măsurile asigurătorii (bunuri, conturi, imobile) asupra averii inculpatului decedat, pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

Dumitru Dumbravă, fost general și fost șef al Direcției Juridice din SRI, a murit pe 26 septembrie 2025, la doar 53 de ani, în urma unei afecțiuni grave.

Procesul penal încetează în cazul lui Dumitru Dumbravă

Procesul penal încetează în privința lui Dumbravă, însă instanța poate dispune menținerea sau valorificarea bunurilor sechestrate, iar moștenitorii pot fi introduși în cauză pentru partea civilă sau pentru continuarea procedurilor patrimoniale.

Curtea de Apel a fixat nou termen pentru 24 noiembrie 2025, dată la care se vor analiza actele procedurale, inclusiv eventualele cereri din partea moștenitorilor generalului Dumbravă.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, acuzați de grup infracțional organizat

Potrivit DNA, între 2020 și 2023, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă ar fi cerut, direct sau prin intermediari, sume de peste 600.000 de euro de la omul de afaceri Cătălin Hideg, promițând „intervenții favorabile” în dosare aflate pe rolul instanțelor sau la parchete.

Procurorii susțin că grupul format din cei doi foști generali, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci ar fi acționat coordonat pentru „influențarea deciziilor magistraților”.

Coldea și Dumbravă fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie 2025 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

