VIDEO Colindătorii străbat străzile Brașovului. Zăpada încă e așteptată

Colindătorii străbat străzile Brașovului, dar zăpada e încă așteptată în orașul de la munte. Este Ajunul Crăciunului, iar colindătorii au ieșit pe străzi pentru a face urările tradiționale, costumați în urși, dar și purtând straie populare.

Această tradiție a Ursului în Ajun de Crăciun, în România, este un obicei străvechi, pre-creștin, unde un om dechizat în blană de urs joacă pe la sate, adesea însoțit de un ursar și muzicanți. Tradiția aceasta simbolizează purificarea, fertilitatea și alungarea spiritelor rele, cu rădăcini în culturi anitice, manifestându-se prin dansuri, strigături și chiar călcatul pe spate pentru vindecare. Tradiția aceasta este importantă mai ales în Moldova, dar este preluată și în alte zone ale țării. Ursul era un simbol totemic al puterii, fertilității și protecției, fiind legat de cultul strămoșilor.

Deși urătorii induc starea de sărbătoare în rândul oamenilor, iată că și la Brașov, zăpada se lasă încă așteptată. Cu toate acestea, meteorologii Accuweather anunță ninsoarea sporadică astăzi, care, probabil, va începe mai târziu, pe la orele serii, la Brașov. La noapte, specialiștii în vreme anunță ninsoare sporadică și temperaturi de -5 grade C. Cel mai probabil, joi, 25 decembrie, în ziua de Crăciun, cei care sunt la munte se pot bucura de zăpadă.

