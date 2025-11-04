Prima pagină » Actualitate » (Video)Traian Băsescu împlinește astăzi 74 de ani. La mulți ani președintelui care ne-a învățat cum se bea corect whisky. Cel mai inedit moment cu președintele T. Băsescu

04 nov. 2025, 10:53, Actualitate
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, împlinește astăzi 74 de ani.  Fost lider de partid, fost primar general al Bucureștiului, ajuns șef al statului român timp de 10 ani, suspendat de 2 ori, Traian Băsescu și-a marcat mandatul nu numai prin folosirea anticorupției ca armă în lupta politică, ci și prin multe momente inedite.

Unul dintre acestea – poate cel mai memorabil – s-a petrecut chiar într-un studio de televiziune. Traian Băsescu a arătat românilor cum se bea corect whisky, licoarea sa preferată de la acea vreme.

„Trebuie să te învăț. Să aduci un pahar gol. Monșer, pune 4, adu-mi sticla cu whisky. 4 cuburi, așa monșer. Vino încoace, monșer pune cu grijă. Ca să nu te îmbeți, pui până când plutește gheața. Atât, gata! Mai ia înapoi, că a intrat în plutire prea mult. Plutește gheața. Uitați-vă deosebirea dintre un om care știe să bea whisky și unul care bea ca prostul”.

Traian Băsescu și-a încheiat ultimul mandatul de președinte al României pe 21 decembrie 2014. Până în iulie 2024 a activat ca europarlamentar.

