Unul dintre cei mai controversați politicieni europeni, Viktor Orbán, știe să se mențină în centrul atenției. Premierul Ungariei nu a ezitat să posteze, pe contul său de socializare, o poză care îl prezintă într-o postură inedită: dând zăpada cu lopata.

Liderul de la Budapesta a dorit să împărtășească cu urmăritorii săi un moment în care dă zăpada cu lopata, la fel ca orice muritor.

Viktor Orbán întâmpină iarna cu lopata

Premierul maghiar a scris un mesaj simplu și concis, care a însoțit fotografia care face cât o mie de cuvinte:

Nimic nu e mai bun decât o dimineață cu zăpadă. Condițiile de ninsoare vor crește astăzi, toată lumea să fiți foarte atenți!

Se clatină scaunul liderului maghiar?

Pe plan politic, Viktor Orbán are serioase motive de îngrijorare, căci după 15 ani de dominație, poziția sa se clatină serios. Astfel, deși premierul maghiar își dorește un nou mandat la scrutinul electoral din aprilie 2026, sondajele recente arată o cursă extrem de strânsă între acesta și liderul opoziției, Peter Magyar

Orbán, în vârstă de 62 de ani, ocupă funcția de prim-ministru al Ungariei din 2010 (fiind reales în 2014, 2018 și 2022), după ce a deținut aceeași funcție și între 1998 și 2002. Îngrijorat de rezultatele ultimelor sondaje de opinie, premierul a recurs la adoptarea unor măsuri populiste care să-i asigure revenirea în poziție dominantă, inclusiv acordarea celei de-a 14-a pensii.

Liderul țării vecine plusează hotărât și pe plan extern, printre partenerii săi politici numărându-se președintele Donald Trump, vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance și prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidze. Donald Trump l-a numit chiar pe Orban „inteligent” și „o persoană dură”.

