Viorica Dăncilă, noi detalii din culisele vizitei sale la Beijing. Legătura cu Donald Trump

Mara Răducanu
07 sept. 2025, 12:03, Actualitate
Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre vizita sa la Beijing, care a stârnit numeroase controverse și discuții în țara noastră. Reamintim că Viorica Dăncilă și fostul premier Adrian Năstase au participat pe 3 septembrie la parada militară din capitala chineză, menită să marcheze 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Reacțiile în legătură cu prezența celor doi foști premieri în China nu au întârziat să apară. Cea care a criticat vehement acest lucru a fost chiar Oana Țoiu, actualul ministru de Externe al României.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbește limba română”, a declarat ministrul de Externe, Oana Țoiu.

„România are un parteneriat amplu de prietenie și cooperare cu China”

Viorica Dăncilă a mărturisit că s-a simțit onorată de faptul că „încă există oameni care se bucură de aprecierea Chinei.”

„Categoric da. Invitația a fost făcută de președintele XY Jinping. Am primit invitația din partea președintelui Chinei, o invitație care m-a onorat. Având în vedere faptul că îmi doresc ca România să aibă legături economice cu China, această invitație, pentru mine, a arătat faptul că există oameni pe care partea chineză îi respectă. Așa cum am spus, invitația a fost din partea președintelui Republicii Populare Chineze.

România amintesc că are un parteneriat amplu de prietenie și cooperare cu China, iar Uniunea Europeană are parteneriat strategic extins cu China. Deci, prezența mea și a domnului Năstase în China nu a fost nicio manifestare împotriva Uniunii Europene. Cei care vorbesc nu cunosc legislația europeană”, a precizat fostul premier la Antena3 CNN. 

„Știți că, la un moment dat, se confirmase prezența lui Donald Trump la Beijing”

„Știam că va participa și președintele Donald Trump. Și știți foarte bine că la un moment dat se confirma participarea președintelui Statelor Unite. Dar, indiferent cine a participat, a participat la invitația președintelui Xi Jinping. A invitat persoane pentru care dânsul are sentimente de apreciere, de prietenie, de relații comerciale, de cooperare între țările respective.

Indiferent cine era invitat, eu, în calitate de fost prim-ministru, de persoană privată, primind o asemenea invitație, mă simt onorată.  Mă simt onorată că la nivelul unei mari puteri există încă oameni care se bucură de aprecierea Chinei. Noi, dacă vom închide toate porțile, nu vom sta niciodată la masa deciziilor. Eu consider că România trebuie să aibă relații foarte bune cu China, trebuie să aibă relații foarte bune cu Statele Unite, să avem relații cu Uniunea Europeană, dar să învățăm arta negocierii și arta demnității, pe care încă nu avem.”

Nicușor Dan, reacție după vizita lui Dăncilă și Năstase în China

Președintele României, Nicușor Dan, a precizat, referitor la scandalul provocvat de viziata în China a celor doi foști premieri, că aceștia „nu au acționat în numele statului”, în urma imaginilor apărute cu cei doi de la Parada Victoriei din Beijing, alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, spune președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă cei doi foști premieri ar putea să afecteze imaginea României în plan internațional, șeful statului spune că „nu”, deoarece „sunt persoane fizice.”

